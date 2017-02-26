Osmanlıspor: 0 - Medipol Başakşehir: 1

Ercan ATA / ANKARA, () - Stat: Osmanlı Stadı

Hakem: Cüneyt Çakır xx, Tarık Ongun xx, Alpaslan Dedeş xx,

Osmanlıspor: Karcemarskas xx, Vrsjaevic xx, Prochazka x, Numan x, Pinto x, Adem Maher x, (Dk. 77 Erdal Kılıçaslan x), Ndiaye xx, Musa x, Mehmet Güven x, (Dk. 46 Webo xx) Delarge x (Dk. 60 Luiz Carlos x), Bifouma xx

Medipol Başakşehir: Volkan xx, Caiçara xx, Yalçın xx, Epureanu xx, Alpaslan xxx, Emre xx, Mahmut xx, Visca xx (Dk. 89 Eren Albayrak x), Cengiz xx (Dk. 74 Stefano Napoleoni xx), Mossoro xx, (Dk. 79 İrfan Can Kahveci x), Mustafa Pektemek xxx

Sarı Kartlar: Epureanu (Başakşehir) Delarge, Prochazka (Osmanlıspor)

Goller: Dk. 7 Mustafa Pektemek (Medipol Başakşehir)

Kırmızı Kart: Dk. 90+1 Epureanu (Medipol Başakşehir)

Spor Toto Süper Lig'in 22. hafta maçında Medipol Başakşehir, deplasmanda karşılaştığı Osmanlıspor'u 1-0 mağlup etti.

-MAÇTAN DAKİKALAR-

7. dakikada sol taraftan Emre'nin kullandığı köşe vuruşunda Mustafa Pektemek'in kafası ağlarla buluştu. 0-1

18. dakikada Mehmet Güven'in hatasında topu alan Cengiz Kaleci ile karşı karşıya kaldı. Ancak son vuruşu iyi yapamayınca top Karcemarskas'ta kaldı.

30. dakikada kullanılan köşe atışında top kafalardan sekerek en son Maher'in önünde kaldı. Bu futbolcunun şutunda top yandan auta çıktı.

31. dakikada sağ taraftan Delarge'nin ortasında top tüm savunmayı geçerek Maher'in önünde kaldı. Maher'in sert şutunu kaleci Volkan son anda kornere çeldi.

-İKİNCİ YARI-

52. dakikada sol taraftan Pinto'nun kullandığı köşe vuruşunda, Prochazka'nın kafa vuruşu kalenin üstünden auta çıktı.

57. dakikada Delarge'nin ortasında Maher ceza yayı üzerinde topu Ndiaye'ye aktardı. Ndiaye topu ününe alarak çektiği şut kale direğini sıyırarak auta çıktı.

63. dakikada sol taraftan ceza sahasına giren Biofuma'nın sert şutunu Kaleci Volkan son anda kornere çeldi.

64. dakikada kullanılan korner atışında Ndiaye'nin kafa şutu direğin üstünden auta çıktı.

70. dakikada Mossoro ceza sahasında Visca'yı gördü. Visca'nın şutu kaleciyi de geçerek uzak direk dibinden auta çıktı.

90+1. dakikada Medipol Başakşehir'de Epureanu ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışı kaldı.