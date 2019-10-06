Osmanlıspor: 0 - Hatayspor: 1
ANKARA / STAT: Osmanlı HAKEMLER: Alper Çetin, Kemal Mavi, Cem Özbay OSMANLISPOR: Ahmet Eyüp Türkaslan, Oğuz Yıldırım, Hasan Kılıç, Atakan Rıdvan Çankaya, Ali Eren İyican (Dk. 46 Tamer Aşık), Blagojevic, Halil İbrahim Esen (Dk. 15 Barış...
ANKARA /
STAT: Osmanlı
HAKEMLER: Alper Çetin, Kemal Mavi, Cem Özbay
OSMANLISPOR: Ahmet Eyüp Türkaslan, Oğuz Yıldırım, Hasan Kılıç, Atakan Rıdvan Çankaya, Ali Eren İyican (Dk. 46 Tamer Aşık), Blagojevic, Halil İbrahim Esen (Dk. 15 Barış Zeren), Ayuk, Beykan Şimşek, Okan Deniz (Dk. 46 Mehmet Yiğit), Erdem Çetinkaya
HATAYSPOR: Akın Alkan, Quali, Yusuf Abdioğlu, Sadi Karaduman, Mesut Çaytemel, Kubilay Sönmez, Rayane, Selim Ilgaz (Dk. 80 Alican Özfesli), Gökhan Karadeniz (Dk. 73 Barbosa), Caner Hüseyin Bağ, Mirkan Aydın (Dk. 87 Hamza Gür)
GOL: Dk. 45 1 Gökhan Karadeniz (Hatayspor)
KIRMIZI KARTLAR: Hasan Kılıç (İlk yarı bittikten sonra), Dk. 81 Beykan Şimşek (Osmanlıspor)
SARI KARTLAR: Dk. 27 Yusuf Abdioğlu, Dk. 33 Ömer Alıcı (Yedek kulübesinde), Dk. 45 Gökhan Karadeniz, Dk. 62 Quali, Dk. 81 Alican Özfesli (Hatayspor), Dk. 78 Atakan Rıdvan Çankaya, Dk. 81 Erdem Çetinkaya (Osmanlıspor)
TFF 1. Lig'in 7'nci hafta mücadelesinde Hatayspor, deplasmanda Osmanlıspor'u 1-0 mağlup etti.
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