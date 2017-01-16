Osmanlıspor: 0 - Beşiktaş: 2

ERCAN ATA - ANKARA / (fotoğraflı)

Spor Toto Süper Lig'in 17. hafta kapanış maçında Beşiktaş, deplasmanda Osmanlıspor'u 20. dakikada Talisca ve 90+3. dakikada Cenk Tosun'un attığı gollerle 2-0 yendi.

Stat: Osmanlı Stadı

Hakemler: Ali Palabıyık xx, Mehmet Cem Satman xx, Serkan Olguncan xx

Osmanlıspor: Karcemarskas xx, Vrsajevic xx, Numan xx, Procazka xx, Muhammed xx, (53. Dk Aykut Demir xx,) Mehmet x, Koray x,(65. Dk Lawal x,) Umar xx, Maher xx, (75. Dk Delerge x,) Regattin xx, Webo xx,

Beşiktaş: Fabrıcıo xx, Gökhan Gönül xx,(63. Dk , Andreas Beck x,) Marcelo xx, Tosic xx, Adriano xx, Atiba xx, Oğuzhan xxx, Quaresma xx, (69 dk. Tolgay x,)Talisca xxx, Babel xx, (79. Dk Kerim Frei x,) Cenk xx,

Sarı Kartlar: Koray Altınay, Numan Çürüksu, (Osmanlıspor) Quaresma, Marcelo, (Beşiktaş)

Goller: 20. Dk Talisca 90+ 3. Dk Cenk Tosun (Beşiktaş)

MAÇTAN DAKİKALAR:

14. dakikada Quaresma ortaladı, bir kez daha Marcelo kafayla içeriye çevirdi ve arka direkte Cenk tek dokunuşla topu ağlara gönderdi. Ancak ilk pozisyonda Marcelo için ofsayt bayrağı kalktı.

16. dakikada Osmanlıspor kaleyi cepheden gören bir noktadan serbest vuruş kazandı. Mehmet Güven'in sert şutunda Fabri, üzerine doğru gelen topu tek hamlede kontrol etti.

20. dakikada Oğuzhan Özyakup'un ara pası ile Talisca topla buluştu. Topu düzelten Talisca ceza sahası dışından çektiği sert şut ağlarla buluştu. 0-1

44. dakikada Mehmet Güven orta sahadan topu Ceza sahasında Vrsajevic'e aktardı. Kaleci ile karşı karşıya kalan Vrsajevic'in önündeki topa son anda Tosıc müdahele ederek mutlak golü engelledi.

(İkinci Yarı)

47. dakikada Osmanlıspor'un Regattin'le sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşta top kaleci Fabri'de kaldı

49. dakikada Webo'nun ara pasında, ceza sahası içinde Umar'ın vuruşunda top taca gitti.

51. dakikada Babel'in sağ taraftan ceza sahasına yaptığı ortaya kale sahası içerisinde Cenk dokunamadı.

61. dakikada cesa sahasına giren Quaresma'nın yaptığı ortaya Cenk kafa ile dokundu top kaleci Karcemarskas'ta kaldı.

66. dakikada ceza sahasına giren Umar topu sol tarafta bulunan Maher'e aktardı. Bu futbolcu topu ayağından açınca keleci Fabri topa sahip oldu.

69. dakikada ceza sahasında Maher'in çektiği şut, kale direğini sıyırarak auta çıktı.

80. dakikada Karcemarskas kalesinde devleşti. Üst üste kurtarışlar yapan Karcemarskas son olarak Kerim Frei'nin plase vuruşunu kornere çeldi.

86. dakikada Cenk Tosun inanılmaz bir gol kaçırı. Ceza sahasına sol taraftan giren Cenk, kaleci Karcemarskas ile karşı karşıya yaptığı vuruşta top taca gitti.

88. dakikada Osmanlıspor Regattin ile gole çok yaklaştı. 35 metreden kaleyi yoklayan Regattin'in şutunu kaleci Fabri 90'dan çıkardı.

Karşılaşmanın hakemi tarafından + 4 dakika ileve edilen maçın uzatma dakikalarında Cenk Tosun'un attığı golle Beşiktaş karşılaşmayı 2-0 kazandı.