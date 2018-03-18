Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
ÖSO Afrin'de kontrolü sağladı
ÖSO Afrin'de kontrolü sağladı
PİYASALAR - Fed öncesi dolar 3.90 ve euro 4.80 lirada
Fed öncesi dolar 3.90 ve...
ABD: Türkiye ile Menbiç konusunda uzlaşma olmadı
ABD: Türkiye ile Menbiç konusunda...
Besihane duvarı yıkıldı: 3 ölü, 1 yaralı
Besihane duvarı yıkıldı: 3 ölü,...

Osmaniyespor FK - Payasspor: 2-3

İbrahim EMÜL / OSMANİYE, () STAT: 7 Ocak HAKEMLER:  Emre Abar (xx), Oğuz Akyüz (xx), Tolga Özcan (xx) OSMANİYESPOR FUTBOL KULÜBÜ: Ahmet Önal (x), Hüseyin Rüzgar (x), Sergen Ekinci (x), Emrah Bedir (x), Süleyman Güneş (x) (Dk. 59 Oğuz...

Osmaniyespor FK - Payasspor: 2-3

İbrahim EMÜL / OSMANİYE, ()

STAT: 7 Ocak
HAKEMLER:  Emre Abar (xx), Oğuz Akyüz (xx), Tolga Özcan (xx)
OSMANİYESPOR FUTBOL KULÜBÜ: Ahmet Önal (x), Hüseyin Rüzgar (x), Sergen Ekinci (x), Emrah Bedir (x), Süleyman Güneş (x) (Dk. 59 Oğuz Küçük), İlyas Ekiz (x), Soner Ergençay (), Bilal Kılıç (), Selçuk Kaban (x) (Dk. 87 Alperen Ellez), Ahmet Çenet (x), Koray Kurt (xx) (Dk. 69 İsmail Bulut)
PAYASSPOR: Suphi Dağ (xxx), Cuma Ali Üzüm (xxx), Onur Çakır (xxx), Gökhan Çırak (xxx) (Dk.83 Umut Eskikök), Koray Kurt (xx), Abdulsamet Kırım (xxx) (Dk. 57 Fatih Mustafa Baydemir), Murat Can Bölükbaşı (xxx), Deniz Karadeniz (xx), Zeki Korkmaz (xxx) (Dk. 69 Çetin Turan), Aykut Topal (xxx), Tevfik Şanver (xxx)
GOLLER: Dk. 9 Koray Kurt, Dk. 90+ İsmail Bulut (Osmaniyespor), Dk. 44 - Dk. 59 Gökhan Çırak, Dk. 80 Fatih Mustafa Baydemir (Payasspor)
SARI KARTLAR: Dk. 23 Serken Ekinci, Dk. 73 Ahmet Çenet, Dk. 89 Emrah Bedir (Osmaniyespor), Dk. 23 Zeki Korkmaz, Dk. 79 Fatih Mustafa Baydemir, Dk. 89 Onur Çakır (Payasspor)

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta mücadele eden Osmaniyespor FK, 27’inci hafta karşılaşmasında kendi evinde konuk ettiği Payasspor’a 3-2 yenildi.
Karşılaşmayı Vali Ömer Faruk Coşkun, protokol üyeleri, kulüp yöneticileri ile çok sayıda taraftar izledi. Maç bitiminde Osmaniyespor taraftarları futbolculara tepki gösterirken, Payasspor futbolcuları ise kendilerini yalnız bırakmayan taraftarları ile galibiyet secinci yaşadı. 
 
FOTOĞRAFLI

 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314