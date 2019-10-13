Osmaniyespor FK - Muğlaspor: 1-1
İbrahim EMÜL/OSMANİYE, () - STAT: 7 Ocak HAKEMLER: Burak Filik (xx), Mehmet Pekmezci (xx), Yasin Kılıç (xx) OSMANİYESPOR FK: Alp Arda (xxx), Burak Kara (x), Kerim Bölük (x), Metehan Mimaroğlu (xxx), Buğrahan Baran (xxx) (Dk.65 Ahmet Baykal),...
İbrahim EMÜL/OSMANİYE, () -
STAT: 7 Ocak
HAKEMLER: Burak Filik (xx), Mehmet Pekmezci (xx), Yasin Kılıç (xx)
OSMANİYESPOR FK: Alp Arda (xxx), Burak Kara (x), Kerim Bölük (x), Metehan Mimaroğlu (xxx), Buğrahan Baran (xxx) (Dk.65 Ahmet Baykal), Deniz Karadeniz (xxx) (Dk.82 Semih Üstün), Cihat Ateş (x), Taşkın Kartal (x), Tayfun Sabri Gümüşoğlu (xxx), Furkan Demir (xxx), Onur Kızıltaş (x) (Dk.14 Vedat Saygı)
MUĞLASPOR: Yunus Emre Genç (xxx), Çağlayan Menderes (xx), Adem Aydın (xx), Savaş Yorulmaz (xx) (Dk.71 Mahmut Şeker), Ramazan Özkabak (xx), Güray Fırat (xx), Anıl Yıldırım (xxx) (Dk.88 Ahmet keleş), Murat Can Bölükbaşı (xx) (Dk.82 Ercan Karaca), Batuhan Süer (xxx), Muhammet Emel (xx), Sami Can Özkan (xxx)
GOLLER: Dk.7 Sami Can Özkan (Muğlaspor), Dk.21 Furkan Demir (Osmaniyespor FK)
SARI KARTLAR: Dk.17 Batuhan Süer, Dk.21 Çağlayan Menderes (Muplaspor)
TFF 3’üncü Lig 3’üncü Grup'ta mücadele eden Osmaniyespor FK, 8’inci hafta karşılaşmasında, sahasında konuk ettiği Muğlaspor ile 1-1 berabere kaldı.
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|7
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|7
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|7
|10
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|10
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|7
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|6
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|5
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|-2
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|P
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|9
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|8
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|12
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|11
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|10
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|8
|10
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|8
|9
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|8
|9
|16. Real Betis
|8
|9
|17. Deportivo Alaves
|8
|8
|18. Mallorca
|8
|7
|19. Espanyol
|8
|5
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|8
|2