Osmaniyespor FK - Karşıyaka SK: 0-0

İbrahim EMÜL / OSMANİYE ()

STAT: 7 Ocak

HAKEMLER: Serkan Önsal (xx), Kadir Beyaz (xx), Burak Celep (xx)

OSMANİYESPOR FUTBOL KULÜBÜ: Hasan Kaya (xx), Hüseyin Rüzgar (xx), Yasin Elmas (xxx), Sergen Ekinci (x) (Dk. 78 Ferhat Duman), Selçuk Özkan (xx), Ergun Cengiz (x), İlyas Ekiz (xx), İsmail Türkaslan (xx), Alper Yener (xx), Eser Akbaş (xx), Onur Kızıltaş (xx)

KARŞIYAKA SPOR: Erdoğan Açar (xx), Cenk Özbey (xx), Arif Cılak (xx), Doğukan İnci (xx) (Dk. 81 Burak Karapınar), Hakan Kuş (xx) (Dk. 90 Abdullah Cihan Ethemoğlu), Battal Demirbilek (xx) (Dk. 62 Görkem Ali Kınay), Metin Peker (xxx), Onur Kıntaş (xx), Anıl Çıracı (xx), Muhammet Fatih Öztekin (xx), İlyas Kahraman (xx)

KIRMIZI KART: Dk. 86 Selçuk Özkan (Osmaniyespor)

SARI KARTLAR: Ergun Cengiz, Selçuk Özkan (Osmaniyespor) - Battal Demirbilek, Doğukan İnci, İlyas Kahraman (Karşıyaka SK)

TFF 3'üncü Lig 2’nci Grup'ta mücadele eden Osmaniyespor FK, 26’ncı hafta karşılaşmasında kendi evinde konuk ettiği Karşıyaka SK ile golsüz berabere kaldı. Osmaniyespor’da Selçuk Özkan, 86'ncı dakikada ikinci sarı karttan kırımızı kart görerek oyun dışı kaldı. Karşılaşmayı çok sayıda kadın taraftar da takip etti.

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