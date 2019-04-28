Osmaniyespor FK - Düzcespor: 5-2

İbrahim EMÜL / OSMANİYE ()

STAT: 7 Ocak

HAKEMLER: Hakan Basık (xx), Halit Karacabay (xx), Mustafa Tosun (xx)

OSMANİYESPOR FK: İbrahim Akıncı (xxx), Yasin Elmas (xx), Doğukan Ateş (xxx), Sergen Ekinci (xxx), Oğulcan Enes Demiroğlu (xxx), İlyas Ekiz (xxx), Buğrahan Baran (xx) (Dk.61 Eser Akbaş), Alper Yener (xxx), Emrah Özyaylaz (xx) (Dk.80 Hüseyin Rüzgar), Onur Kızıltaş (xxx), Serbay Can (xx) (Dk.54 Murathan Buruş)

DÜZCESPOR: Gökhan Siverek (x), Yusuf Kaplan (xx) (Dk.31 Kadir Yazıcı), Mehmet Ersavaş (x) (Dk.80 Batuhan Bayraktutar), Muhammed Can (x) (Dk.46 Yusuf Emre Alyaprak), Talya Aydemir (xx), Atilla Aybars Garhan (xx), Mehmet Kuruoğlu (xx), Muhammet Emir Yıldırım (xx), Erhan Çam (xx), Tunahan Birinci (xxx), Sabutay Alper Bayülken (xx)

GOLLER: Dk.4 Onur Kızıltaş, Dk.6 - Dk.30 – Dk.70 Alper Yener, Dk.90+1 Penaltı Sergen Ekinci (Osmaniyespor FK), Dk.16 Tunahan Birinci, Dk. 62 Kadir Yazıcı (Düzcespor)

SARI KARTLAR: Dk.57 Mehmet Ersavaş, Dk.64 Yusuf Emre Alyaprak (Düzcespor), Dk.59 Oğulcan Enes Demiroğlu (Osmaniyespor FK)

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grupta mücadele eden Osmaniyespor FK, 33’üncü hafta karşılaşmasında sahasında konuk ettiği Düzcespor’u 5-2 yendi. 7 Ocak Stadı'nda saat 15.30’da başlayan maçı, Hakan Basık, Halit Karacabay ve Mustafa Tosun hakem üçlüsü yönetti. Osmaniyespor, karşılaşmanın ilk dakikalarında Onur Kızıltaş ve hemen ardından Alper Yener’in attığı göllerlerle rakibi karşısında 2-0 üstünlük sağladı. Konuk takım Düzcespor oyuncusu Tunahan Birinci ise 16 dakikada attığı golle skoru 2-1 yaptı. Osmaniyesporlu Alper Yener, 30’uncu dakikada kendisinin 2’nci takımının ise 3’üncü golünü kaydetti. İkinci yarıda ise Düzcesporlu oyuncu Kadir Yazıcı topu filelere göndererek skoru 3-2 yaptı. 70’inci dakikada aldığı pas sonrasında kaleciyle karşı karşıya kalan Alper Yener, topu üçüncü kez filelerle buluşturması sonucu durum 4-2 oldu. Uzatma dakikalarında Osmaniyesporlu Sergen Ekinci penaltından attığı golle rakibi karşısında takımının 5-2 öne geçmesini sağladı. Çok sayıda taraftarın izlediği karşılaşma atılan son golle sona ererken, Osmaniyespor hanesine 3 puanı kaydetti.

(FOTOĞRAFLI)

