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Osmaniyespor FK - Alibeyköyspor: 2 - 1

İbrahim EMÜL / OSMANİYE, () STAT: 7 Ocak HAKEMLER: Sefa Can Meral (xx), Arda Darcan (xx), Barış Sun (xx) OSMANİYESPOR FUTBOL KULÜBÜ: Hasan Kaya (xx), Hüseyin Rüzgar (xx) (Dk. 49 Oğulcan Enes Demiroğlu), Selehattin Selçuk Özkan (xxx), Ferhat...

Osmaniyespor FK - Alibeyköyspor: 2 - 1

İbrahim EMÜL / OSMANİYE, ()

STAT: 7 Ocak
HAKEMLER: Sefa Can Meral (xx), Arda Darcan (xx), Barış Sun (xx)
OSMANİYESPOR FUTBOL KULÜBÜ: Hasan Kaya (xx), Hüseyin Rüzgar (xx) (Dk. 49 Oğulcan Enes Demiroğlu), Selehattin Selçuk Özkan (xxx), Ferhat Duman (xx) (Dk.76 Sergen Ekinci), Ergun Cengiz (xxx), İlyas Ekiz (xxx), Muhammet Ali Kurt (xx), Serkan Küçük (xx), Murathan Buruş (xx) (Dk. 85 Emrah Özyaylaz), Alper Yener (xxx), Eser Akbaş (xx)
ALİBEYKÖYSPOR: Gökhan Yenigün (x), Ufuk Arslan (x), Muammer Erdoğdu (xx), Metehan Mimaroğlu (x), Emre Pehlivan (x) (Dk. 69 Bünyamin Balat), Salih Tunar (x), Hasan Üstübücü (xxx), Feyyaz Alış (xx) (Dk.46 Mert Somay), Fatih Şerifoğlu (xx) (Dk.81 Mahmuthan Samet Acar), Suat Mede (x), Sefa Çağlar (x)
GOLLER: Dk. 4 Ergun Cengiz, Dk.26 Alper Yener (Osmaniyespor FK), Dk. 51 Hasan Üstübücü (Alibeyköyspor)
SARI KARTLAR: Dk. 42 Ferhat Duman, Dk. 60 Alper Yener (Osmaniyespor), Dk. 64 Muammer Erdoğdu (Alibeyköyspor)
KIRMIZI KART: Dk. 67 Muammer Erdoğdu (Alibeyköyspor)

TFF 3'üncü Lig 2’nci Grup'ta mücadele eden Osmaniyespor FK, 28’inci hafta karşılaşmasında kendi evinde konuk ettiği Alibeyköyspor’u 2-1 yendi.
7 Ocak Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Osmaniyespor, Ergun Cengiz’in 4’üncü ve Alper Yener’in 26’ncı dakikada attığı gollerle rakibi karşısında 2-0 öne geçti. İkinci yarıda ise konuk takım Alibeyköyspor oyuncusu Hasan Üstübücü 51’inci dakikada topu filelere gönderdi. Üç dakika arayla iki sarı kart gören Alibeyköysporlu Muammer Erdoğdu, kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Maç, Osmaniyespor’un 2-1 üstünlüğü ile sona erdi. Karşılaşmayı çok sayıda taraftar izledi.
 
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