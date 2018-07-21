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Osmaniyespor'da hedef Play-off

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, () OSMANİYESPOR Futbol Kulübü Başkan Yardımcısı ve Futbol Şube Sorumlusu Salih Bahçeli, teknik direktör İbrahim Uzunca ile iyi bir kadro kurulduğunu, yeni sezonda hedeflerinin play-off olduğunu söyledi. Osmaniyespor...

Osmaniyespor'da hedef Play-off

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, ()

OSMANİYESPOR Futbol Kulübü Başkan Yardımcısı ve Futbol Şube Sorumlusu Salih Bahçeli, teknik direktör İbrahim Uzunca ile iyi bir kadro kurulduğunu, yeni sezonda hedeflerinin play-off olduğunu söyledi.
Osmaniyespor FK Yönetim Kurulu Üyeleri Asım Ersoy ve Salih Bahçeli, Cebelibereket Kültür Merkezi'ndeki kulüp binasında basın toplantısı düzenledi.
Osmaniyespor FK’da şu ana kadar 11 transfer yapıldığını ifade eden Salih Bahçeli, alt yapıdan da 3 gencin takım kadrosuna dahil edildiğini ifade etti.
Takımın 21 sporcu ile Kocaeli Kartepe'ye kampa gideceğini söyleyen Bahçeli, "Takımımıza kampta da yeni sporcular dahil edebiliriz. Bizler geçen sezonda yaşanan sıkıntılardan ders alarak ince eleyip sık dokumaya çalıştık. Zira hedef olarak bir şeyler söylemek doğru değil. Fakat tabi ki her takım gibi biz de şampiyon olmak istiyoruz. Ama genel manada hedefimizi play off olarak tutuyoruz. Geçtiğimiz sezon ligde kaldık. Tecrübe edindik. Bu sezon beklentilerin daha yüksek olması normaldir. Grubumuz güçlü bir grup olmasına karşılık bunu avantaja döndürmek istiyoruz. Grupta bulunan takımlar arasında bizden daha fazla bütçe ile transfer yapan takımlar var. İşimiz kolay değil ama inşallah transfer ve hazırlık sürecini en iyi şekilde değerlendirerek kentimize yakışır iyi bir kadro ile sezona başlar ve hedefimize ulaşırız" diye konuştu.
Osmaniyespor FK alt yapı sorumlusu ve basın sözcüsü Asım Ersoy ise geçtiğimiz sezondan daha tecrübeli bir yönetim anlayışıyla başarılı olacaklarına inandıklarını belirtti.
Şeffaflık ilkesini önemsediklerini, bilgi almak isteyenlerin kendilerine ulaşmalarını arzuladıklarını dile getiren Ersoy,  alt yapıdan takıma sporcu alınmasının memnuniyet verici olduğunu aktardı.

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