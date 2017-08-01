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Osmangazi Belediyespor Kadın Hentbol Takımı hazırlıklarını sürdürüyor

TÜRKİYE Kadınlar Hentbol Süper Ligi’nde kadrosunu yerli ve yabancı transferler ile güçlendiren Osmangazi Belediyespor, yeni sezona hazırlanıyor. Eylül ayında başlayacak Hentbol Kadınlar Süper Ligi öncesi hazırlıklarını sürdüren Osmangazi...

Osmangazi Belediyespor Kadın Hentbol Takımı hazırlıklarını sürdürüyor
TÜRKİYE Kadınlar Hentbol Süper Ligi’nde kadrosunu yerli ve yabancı transferler ile güçlendiren Osmangazi Belediyespor, yeni sezona hazırlanıyor.
Eylül ayında başlayacak Hentbol Kadınlar Süper Ligi öncesi hazırlıklarını sürdüren Osmangazi Belediyespor, Başantrenör Nedzad Masic yönetiminde tempo arttırdı. Haftanın 6 günü Dikkaldırımspor Salonu ve Sukaypark’ta kondisyon, dayanıklılık ve kuvvet üzerine antrenmanlar yapan Osmangazili hentbolcular, yeni sezona oldukça iddialı hazırlanıyor.
Mevcut kadrodaki yerli oyuncular Nurşah Sancak, Zeynep Erat, Sibel Gündoğdu, Buse Erdoğan, Büşra Yüce, Yaren Berfe Göker ve Ceren Subaşı gibi isimler ile sözleşme uzatan Osmangazi Belediyespor, kadrosunu Armına Isıc, Olecia Semenchenko, Anna Kozaieva, Athina Kostopoulou, Marija Kaludjerovic, Falonne Yabon gibi yabancı isimler ile de güçlendirdi.
HEDEF ÜST SIRALAR
Antrenmanların çok iyi geçtiğini belirten Başantrenör Nedzad Masic, “Geçtiğimiz hafta başladığımız yeni sezon hazırlıklarına tempo arttırarak devam ediyoruz. Yeni sezonda oldukça iddialıyız. Ligi üst sıralarda bitirmek istiyoruz. Bunun için de var gücümüzle çalışıyoruz. Yeni transferlerimiz takıma çabuk adapte oldu. Hazırlık kampı süresince 8 hazırlık maçı oynayacağız. Yapacağımız hazırlık maçlarıyla da 7-10 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek Türkiye Kupası’na ve 16 Eylül’de başlayacak lige hazır olacağız” dedi.

 

 

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