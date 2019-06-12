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Osmangazi Belediyespor'dan milli takıma 3 isim

Gürkan DURAL/BURSA,() Kadınlar Hentbol Süper Ligi'nde mücadele eden Osmangazi Belediyespor'un başarılı sporcularından Yaren Berfe Göker, Sibel Gündoğdu ve Nurşah Sancak milli takım kampına gitmeye hak kazandı. Gençleşmeye giden A Milli...

Osmangazi Belediyespor'dan milli takıma 3 isim

Gürkan DURAL/BURSA,()

Kadınlar Hentbol Süper Ligi'nde mücadele eden Osmangazi Belediyespor'un başarılı sporcularından Yaren Berfe Göker, Sibel Gündoğdu ve Nurşah Sancak milli takım kampına gitmeye hak kazandı.
Gençleşmeye giden A Milli Bayan Hentbol Takımı'nın aday kadrosuna Osmangazi Belediyespor'dan çağrılan Yaren Berfe Göker, Sibel Gündoğdu ve Nurşah Sancak 16 Haziran'da Ankara'da düzenlenecek ay-yıldızlı ekibin kampına katılacak. Başantrenör Birol Ünsal ve Mehmet Serkan İnci eşliğinde gerçekleşecek kampta Yaren Berfe Göker kaleci, Sibel Gündoğdu pivot, Nurşah Sancak ise sağ kanat mevkiinde Bursa'yı temsil edecek. Türkiye'de faaliyet gösteren çeşitli kulüplerden toplam 21 sporcunun boy göstereceği ara kamp mesaisi, 20 Haziran'da sona erecek.
Osmangazili oyuncuların Bursa'yı en iyi şekilde temsil edeceğine inandığını belirten Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, spora ve sporcuya yaptıkları yatırımlarla geleceğe sağlam adımlar attıklarını belirtti.

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