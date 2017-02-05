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Osman Solakoğlu mezarı başında anıldı

İSTANBUL,() - TÜRK basketboluna uzun yıllar hizmet etmiş, Türkiye Basketbol Federasyonu eski Başkanlarından Osman Solakoğlu, vefatının 12'nci senesinde mezarı başında anıldı. Feriköy Mezarlığı'nda yapılan anma törenine Türkiye Basketbol...

Osman Solakoğlu mezarı başında anıldı

İSTANBUL,() - TÜRK basketboluna uzun yıllar hizmet etmiş, Türkiye Basketbol Federasyonu eski Başkanlarından Osman Solakoğlu, vefatının 12'nci senesinde mezarı başında anıldı.

Feriköy Mezarlığı'nda yapılan anma törenine Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, TBF Genel Koordinatörü Ömer Onan, TBF Altyapı Faaliyetler Müdürü Necati Güler, basketbol camiasından isimler, Solakoğlu ailesi ve sevenleri ile Osman Solakoğlu Basketbolla Topluma Hizmet Ödülü'nün bu yılki sahibi Düzce Fatih Ortaokulu sporcuları katıldı.

Osman Solakoğlu'nun anısını yaşatmak amacıyla TBF ve Solakoğlu ailesi tarafından düzenlenen "Osman Solakoğlu Basketbolla Topluma Hizmet" ödülünü ise bu yıl Düzce Fatih Ortaokulu sporcuları kazandı.

(FOTOĞRAFLI)

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