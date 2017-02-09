Osman Özköylü ve futbolcular öğrencilerle buluştu

SAMSUNSPOR Teknik Direktörü Osman Özköylü, futbolcular Mustafa Sevgi ve Murat Gürbüzerol, 'Bu Şehrin Çocukları Samsunsporludur' projesi kapsamında öğrenciler buluştu.Samsun'da, İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün başlattığı 'Samsun Maarif Hareketi' projesi kapsamında gerçekleştirilen 'Bu Şehrin Çocukları Samsunsporludur' etkinlikklerinin 5'incisi, Ticaret ve Sanayi Ortaokulu'nda gerçekleştirildi. Söyleşiye Atakum Kaymakamı Ali Bakoğlu, İlkadım İlçe Milli Eğitim Müdürü Davut Numanoğlu, Samsunspor Teknik Direktörü Osman Özköylü, futbolcular Murat Gürbüzerol, Mustafa Sevgi ile okul öğretmenleri ve öğrencileri katıldı. Özköylü ile futbolcular öğrencilerin büyük ilgisiyle karşılaştı.Samsunspor formalarını giyen ve atkılarını takan öğrenciler, 'Bu Şehrin Çocukları Samsunsporludur' adlı mini koreografiye imza attı. Koreografinin ardından Ender Gür'ün yönettiği Teknik Direktör Osman Özköylü, Mustafa Sevgi ve Murat Gürbüzerol'un katıldığı bir söyleşi yapıldı.

FOTOĞRAF