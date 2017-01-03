Osman Özköylü: Ligdeki en yetersiz kadroya sahibiz

TFF 1'inci Lig takımı Samsunspor Teknik Direktörü Osman Özköylü, ligin kadro anlamında en yetersiz kadrosuna sahip olduklarını belirterek, "Samsunspor, son dönemlerde zor süreçler geçiriyor, zor günler yaşanıyor. Özellikle son iki dönemdir transfer yasağından dolayı oyuncularını kaybetmiş. Şu anda kadro anlamında çok yetersiz bir durumda" dedi.TFF 1'inci ligin ikinci yarısı hazırlıklarını Antalya’da sürdüren Samsunspor'un teknik direktör Osman Özköylü, bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada Samsunspor'un zor dönemden geçtiğini kadro anlamında da yetersiz olduğunu belirterek şunları söyledi: "Özellikle ligin ikinci yarısındaki ilk 4 maçın üçünün deplasmanda olması ve bu süreçte yeni bir takım oluşacak olması, bizim adımıza bir dezavantaj gibi gözüküyor. Ancak bunu lehimize çevirmek için çalışacağız. Bu sene hedefimiz öncelikle ligde kalmak.En iyisini yapmak için uğraşıyoruz. Samsunspor sadece Samsun şehrinin değil, Türk futbolunun önemli markalarından bir tanesi. Son dönemlerde zor süreçler geçiriyor, zor günler yaşanıyor. Özellikle son iki dönemdir transfer yasağından dolayı oyuncularını kaybetmiş. Şuanda kadro anlamında çok yetersiz bir durumda. Bu dezavantajı biran önce kendi adımıza olumlu hale getirmemiz gerekiyor. Bununla ilgili yoğun çalışmalar, tabi yönetim kendi açısından çalışmalar yapıyor. Biz de kendi adımıza hem oyuncu tercihleri hem oyuncuların hazırlanması konusunda hem de saha sonuçlarının iyi olması konusunda elimizden geleni yapmaya gayret gösteriyoruz" diyerek şöyle devam etti:"Bunu üzülerek söylüyorum ama bu kadroyla çırpınıyoruz. Mücadele etmeye çalışıyoruz. İyi mücadele ediyoruz, ama sonuç alma anlamında maalesef sıkıntı yaşıyoruz. Sonuca gidecek oyuncu sayısının az olması, kaliteli oyuncu sayısının az olması maalesef bizi zor durumda bırakıyor. Biran önce yeni oyuncuları kadromuza kattığımız zamanda iyi bir takım ortaya çıkacak. Gelecek sezonun temellerini atmak için şimdiden çalışıyoruz. İnşallah bu sezon ligde kalan ve mutlu bir şekilde ligi tamamlayan bir takım olmak istiyoruz. Seneye artık düşüncelerimiz, hedeflerimiz daha farklı olacaktır. Ama önce gelecek seneyi değil şimdiyi düşünerek ligi iyi bir şekilde bitirmek istiyoruz."OSMAN ÖZKÖYLÜ: BAŞKAN TUTU'DAN İYİ HABERLER BEKLİYORUZBaşkan Erkurt Tutu ve yönetiminin kapalı olan transfer tahtasını açmak için yoğun bir şekilde çalıştığını belirten Osman Özköylü, "Oyuncu transferlerinde belirlediğimiz bölgelere, istediğimiz oyuncularla ilgili yoğun bir program yapılıyor. Ama her şey dönüp dolaşıyor ve transfer yasağının bitmesi ile transfer tahtasının açılmasına geliyor. Artık iki üç günlük süreç kaldı. Başkanımız bir yandan Ankara’da bir yandan İstanbul’da, hem Türkiye Futbol Federasyonu’nda hem de diğer yetkililerle görüşmeler yapıyor. Hem eski futbolcu ve teknik adam borçlarıyla alakalı görüşmeler yaparak bir ödeme planı hazırlayarak yol izlemeye çalışıyor. İnşallah ben sonuç alınacağını düşünüyorum. Başkanımız gerçekten yoğun bir çalışma gösteriyor. İyi haberlerini bekliyoruz. Ligin başlamasına 13-14 gün var. Aramıza katılacak yerli ve yabancı oyuncular olacak. Bizimle devam edecek mevcut oyuncular olacak. Bunların bir arada uyum yakalaması, çok zor olan taraf burası. Kısa bir süre var. Bu handikabı kısa sürede aşmamız gerekiyor. Tahtanın açılması ile birlikte bu oyucular takıma katıldığı andan itibaren biz elimizdeki oyuncularla beraber kısa sürede birbirlerine uyum sağlaması için çalışmalar yapacağız. Oyun sistemi, antrenman sistemi ile alakalı. onlarla yoğun bir çalışma göstereceğiz" diye konuştu.

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