Osman Özköylü: Bir an önce yukarılara çıkmak zorundayız

TFF 1'inci Lig'de 17'nci sırada yer alan Boluspor'da teknik direktör Osman Özköylü, "Bir an önce olduğumuz yerden yukarılara çıkmak zorundayız. 3-4 haftalık süreç içerisinde belli sıkıntıları yaşayacağız" dedi.

Boluspor, hafta sonu oynayacağı BB Erzurumspor maçının hazırlıklarını sürdürdü. Boluspor Teknik Direktörü Osman Özköylü yaptığı açıklamada, "Yeni bir takımız. Yaklaşık 8 tane oyuncu geldi. Rydell'in sakatlanmasından sonra yeni bir santrfor arayışımız var. 1-2 gün içerisinde takıma yeni bir oyuncu katabiliriz. Bu kolay bir iş değil; devre arası bu kadar sayıda oyuncunun gelmesi ve bu oyuncuların yüzde yüz hazır olmayışı, az maç oynamaları biraz zaman gerektiriyor. Fakat zamanımız yok. Bir an önce sonuç almak zorundayız. Bir an önce olduğumuz yerden yukarılara çıkmak zorundayız. 3-4 haftalık süreç içerisinde belli sıkıntıları yaşayacağız. Erzurumspor maçında, kendi sahamızda kazanmak bizim adımıza önemli. Bu ligin en favori takımlarından bir tanesine karşı oynayacağız. Fakat yenilmeyecek hiçbir takım yoktur" dedi.

Özköylü, maç içinde yaptıkları basit hatalara dikkat çekerek, "Patlama yapmak için böyle bir maça ihtiyacımız var. Adana Demirspor maçının bu maça pozitif şekilde yansıyacağını düşünüyorum. Oyuncular şu anda daha moralli, daha özgüvenli. İnşallah yine basit hata yapmayız. Benim en çok üzüldüğüm ve korktuğum nokta bu. Çünkü haftalardır o basit hatalardan yediğimiz goller bizim çok canımızı yaktı. Belki şu an fazladan 6-7 puanımız olabilirdi. İnşallah tertemiz, güzel bir maç oynarız, galip geldiğimiz bir maç olur. O galibiyet alınırsa, bu takım çok farklı bir ruh haline bürünecek" diye konuştu.

TARAFTARA ÇAĞRI

Erzurumspor maçı için tüm Boluspor taraftarlarını stadı doldurmaya davet eden Özköylü, şunları söyledi:

"Artık Bolu'nun ayağa kalkması lazım. Bir seferberlik ilan edilmesi gerekiyor. Şehrin, bu takımın etrafında birleşmesi gerekiyor. Kim olursa olsun, seven sevmeyen herkesin bu takımın etrafında olması gerekiyor. Tribünlerin dolması gerekiyor. Stadımızın kapasitesi ne ise, o kadar seyircinin oraya gelmesi lazım. Maçın son dakikasına kadar, hiçbir olumsuz tepki vermeden sadece pozitif enerji vermeleri gerekiyor. O pozitif enerjiye ihtiyacımız var. Alınan sonuçlardan dolayı maalesef tedirgin olan bir oyuncu grubumuz var. Saha içerisinde onları desteklemek çok önemli. Bütün taraftarımıza sesleniyorum; lütfen Cumartesi günü 16.30'da Bolu Atatürk Stadı'nı doldurun. Onlara ihtiyacımız var. İnşallah, güzel bir maç olacak. Umut ediyoruz ki onlara güzel bir galibiyet hediye edeceğiz. Artık zamanı geldi, bu takım bir patlama yapacak. İnşallah bu hafta olacak."



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Antrenmandan görüntüler

- Osman Özköylü'nün açıklamaları

- Detaylar

Haber: Murat KÜÇÜK/BOLU,()