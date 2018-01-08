Osman Kaya Muğlaspor'da

MUĞLA, () - TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta devre arası devre arası hazırlıklarını Antalya'da sürdüren Muğlaspor, transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Son olarak Bayburt Grup İl Özel İdare'nin eski orta saha oyuncusu Ali Koçak'la anlaşan yeşil-beyazlılar, Bayrampaşalı kanat Osman Kaya'yı da renklerine bağladı. Muğlaspor ile 1.5 yıllık sözleşme imzalayan genç futbolcu, başarılı bir sezon geçirmek istediğini söyledi. Futbola 2010 yılında Acıpayam Merkezspor'da başlayan Osman, Denizlispor'da profesyonel olduktan sonra Sarayköyspor'da da top koşturdu