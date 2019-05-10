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Orkun Kökçü, Hollanda'yı reddetti

İSTANBUL () - Feyenoord'da forma giyen genç yıldız Orkun Kökçü, Hollanda U21 Milli Takımı'ndan gelen teklifi reddetti. Nisan ayında kulübüyle olan sözleşmesini 2023 yılına kadar uzatan ve performansıyla dikkatleri üzerine çeken Orkun'un...

Orkun Kökçü, Hollanda'yı reddetti

İSTANBUL () - Feyenoord'da forma giyen genç yıldız Orkun Kökçü, Hollanda U21 Milli Takımı'ndan gelen teklifi reddetti.
Nisan ayında kulübüyle olan sözleşmesini 2023 yılına kadar uzatan ve performansıyla dikkatleri üzerine çeken Orkun'un ilerleyen dönemlerde Hollanda Milli Takım formasını giymesine kesin gözüyle bakılırken, 19 yaşındaki genç oyuncu sürpriz bir karara imza atarak Hollanda U21 Milli Takımı'ndan gelen davete olumsuz yanıt verdi.
Hürriyet'te yer alan habere göre, genç oyuncunun menajeri Muzzi Özcan konuyu doğrularken, "Orkun, Hollanda ve Türkiye Ümit Milli takımlarından gelen teklifleri kabul etmedi. Feyenoord'un yeni sezon hazırlık kampına fit bir şekilde katılmak istiyor. Bu sezon öncelikli hedefi takımında ilk 11 oyuncusu olmak. Orkun, ocak ayına kadar milli takım defterini kapattı' ifadelerini kullandı.

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