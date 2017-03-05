Orhangazispor-Sultanbeyli Belediyespor: 0-1

Hasan BOZBEY / ORHANGAZİ(Bursa), ()

STAT: Orhangazi İlçe

HAKEMLER: Halil İbrahim Yıldırım (xx), Kerem Yükünç (xx), Mustafa Gül (xx)

ORHANGAZİSPOR: Mehmet Dönmezdemir (xx)- Uğur Adem (xx), Yasin (xx), Mehmet Ayaz (xx), Yusuf (xx) (Dk.56 Volkan xx), Ömer (xx) (Dk.70 Ferdi xx), Erkut (xx) (Dk.83 Salih), Yunus (xx), Sedat (xx), Mehmet Albayrak (xx), Ercan (xx)

SULTANBEYLİ BELEDİYESPOR: Furkan (xx)- Cihan (xx), Dursun (xx), Fatih (xx), Burak (xx), Emrah (xx) (Dk.73 Kadir xx), Enes (xx) (Dk.83 Mesut), İbrahim Necipoğlu (xx), Emrah Günden (xx), Gökhan Cingirt (xx), İbrahim Taylan Uzunoğlu (xx) (Dk.65 Sabur xx)

GOL: Dk.50 (penaltı) Gökhan (Sultanbeyli Belediyespor)

SARI KARTLAR: Ercan Karaca, Ferdi, Yasin (Orhangazispor)

SPOR Toto 3'üncü Ligu 3'üncü Grup 25'inci hafta maçında Orhangazispor sahasında ağırladığı Sultanbeyli Belediyespor’a 1-0 mağlup olarak play off şansını mucizelere bıraktı.

26.dakikada Yasin uzaktan şansını denedi. Top az farkla auta çıktı.

32.dakikada sol kanattan Yunus’un yaptığı ortaya Ercan Karaca kafa ile vurdu. Top kaleciden dönünce Ömer tamamladı, Sultanbeyli defansı çizgiden çıkardı.

49.dakikada Enes ceza alanında düşürültdü,. Kazanılan penaltı atışını kullanan Gökhan Sultanbeyli Belediyespor’u öne geçirdi: 0-1.

55.dakikada Ömer’in sol kanattan yerden ortasına Ercan’dan önce kaleci Furkan araya girip bloke etti.

71.dakikada Sultanbeyli atağında sağ kanattan yapılan ortada top üst direğe çarpıp dışarı çıktı.

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