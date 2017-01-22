Orhangazispor-Muğlaspor: 1-2

Hasan BOZBEY / ORHANGAZİ(Bursa), ()

STAT: Orhangazi İlçe

HAKEMLER: Tolga Sancak (xx), Aydın Şengül (xx), Emre Aslan (xx)

ORHANGAZİSPOR: Mehmet Dönmezdemir (xx)- Yasin (xx), Mehmet Ayaz (xx), Ercan (xx), Ömer (xx) (Dk.77 Murat Tan xx), Muhammet (xx), Erkut (xx), Yunus (xx), Mehmet Kılıç (xx) (Dk.46 Ercan Karaca xx), Volkan (xx), Mehmet Albayrak (xx)

MUĞLASPOR: Hasan (xx)- Osman (xx), Samet (xx), Tuncay (xx), Fatih (xx), Mercan (xx) (Dk.76 Berkay xx), Emre Gemici (xx) (Dk.89 Polat), Ender (xx) (Dk.79 Emirhan xx), Cuma Ali (xx), Nizamettin (xx), Yasin (xx)

GOLLER: Dk.69 (penaltı) Erkut (Orhangazispor), Dk.42 Emre Gemici, Dk.87 (penaltı) Berkay (Muğlaspor)

SARI KARTLAR: Ercan, Mehmet, Volkan (Orhangazispor), Osman, Yasin, Mertcan, Polat (Muğlaspor)

SPOR Toto 3'üncü Ligi 3'üncü Grup'un 19'uncu hafta maçında kendi sahasında Muğlaspor’u ağırlayan Orhangazispor sahadan 2-1 mağlup ayrılarak kötü gidişatını sürdürdü.

18.dakikada Orhangazispor atağında kazanılan serbest atışı Erkut altı pas içine gönderdi. Muğlaspor defansı topu son anda kornere çeldi.

30.dakikada Orhangazispor'un kullandığı korner atışı ceza sahasında karambol oluşturdu topa son vuran Mehmet Albayrak auta attı.

42.dakikada Muğlaspor atağında defans arkasına atılan uzun topta kaleci ile karşı karşıya kalan Emre Gemici şık bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1.

45.dakikada sağdan yapılan ortaya iyi yükselen Volkan kafayı vurdu. Top kalecide kaldı.

53.dakikada Muğlaspor atağında uzun topla kaleci ile karşı karşıya kalan Erdin auta gönderdi.

56.dakikada Mehmet Ayaz yaklaşık 30 metreden şansını denedi. Kaleci topu 2 hamlede yakaladı.

58.dakikada ani gelişen Orhangazispor atağında Erkut’un pası ile kaleci ile karşı karşıya kalan Ömer’in vuruşunda top kaleciden döndü. Defans topu kornere yolladı.

68.dakikada Orhangazispor penaltı kazandı. Atışı kullanan Erkut takımına eşitliği getirdi: 1-1.

72.dakikada Erkut’un ara pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Ömer’in vuruşunu kaleci çeldi.

86.dakikada Muğlaspor'un kazandığı penaltıyı kullanan Berkay meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-2.

Karşılaşma Muğlaspor’un 2-1 galibiyetiyle sona erdi.

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