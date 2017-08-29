Orhangazispor iki futbolcuyu renklerine kattı

SPOR Toto 3.Lig 1.Grup’ta ligin ilk haftasını puansız kapatan Orhangazi Belediyespor, Yeşil Bursa takımından iki futbolcuyu renklerine kattı.Transfer sezonunun bitimine günler kala Orhangazi Belediyespor, Componentaspor alt yapısında yetişen ve daha sonra Bursaspor’a transfer olan stoper Murat Erata ile yine Yeşil Bursa forması giyen orta saha oyuncusu Semih Özen ile 1’er yıllık sözleşme imzaladı.

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