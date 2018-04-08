Orhangazi Belediyespor - Yeni Altındağ Belediyespor: 1-0

Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ,(BURSA),()

STAT: Orhangazi İlçe

HAKEMLER: Volkan Cindemir (xx), Mürvet Yavuztürk (xx), Mustafa Zıvalı (xx)

ORHANGAZİ BELEDİYESPOR: Çağlar (xx), Uğur Adem (xx), Hasan (xx), Emre (xx), Yunus Emre Mest (xx) (Dk. 88 Arif xx), Mustafa Demir (xx), Alperen (xx) (Dk. 57 Serkan xx), Yunus Topçu (xx), Abdülkerim (xx) (Dk. 77 Oğuzhan xx), Gökhan Öztürk (xx), Muammer (xx)

YENİ ALTINDAĞ BELEDİYESPOR: Mustafa (xx), Barış (xx), Oktay (xx), Yalçın (xx), Emre Gürbüz (xx) (Dk. 90 Burhanettin xx), İsmail (xx), Salih (xx) (Dk. 68 Hüseyin xx), Emrah (xx), Barış Çiçek (xx), Bülent (xx)

GOLLER: Dk. 83 Serkan (Orhangazi Belediyespor)

SARI KARTLAR: Uğur Adem Gezer, Gökhan, Abdülkerim, Emre Aktaş (Orhangazi Belediyespor) - Emre Gürbüz, Salih (Yeni Altındağ Belediyespor)

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup 30'uncu hafta maçında Orhangazi Belediyespor kendi sahasında Yeni Altındağ Belediyespor'u ağırladı. Karşılaşmayı Orhangazi Belediyespor, Serkan ile bulduğu golle 1-0 kazanarak kritik bir galibiyet elde etti.

5'inci dakikada Orhangazi Belediyespor atağında Emre Aktaş kaleci ile karşı karşıya kalacakken düşürüldü. Kazanılan serbest atışı Emre auta attı.

20'nci dakikada Yeni Altındağ Belediyespor atağında kullanılan korner atışını kaleci Çağlar çeldi. Dönen topu Barış kaleye yolladı kaleci Çağlar bir kez daha topun sahibi oldu.

22'nci dakikada Emre Aktaş ceza sahası içinde topu göğsüyle düzeltti, Emre Mest gelişine vurdu top auta gitti.

23'üncü dakikada Alperen ceza sahası dışından sert vuru. Kaleci direk dibinden kornere çeldi.

24'üncü dakikada Orhangazi Belediyespor kazanılan korner atışında Emre Aktaş müsait durumda vurdu top auta gitti.

33'üncü dakikada Yunus’un ortasına Gökhan kafayı vurdu top auta gitti.

41'inci dakikada Orhangazi Belediyespor atağında Emre Aktaş altı pas içinde çok uygun durumda vuruşunu yapamadı.

66'ncı dakikada Orhangazi Belediyespor atağında ceza sahası içinde oluşan karambolde topa son vuran Yunus Emre topu auta attı.

79'uncu dakikada Orhangazi Belediyespor atağında Gökhan Öztürk sol kanattan ortaladı. Emre kafayı vurdu top kalecide kaldı.

83'üncü dakikada Orhangazi Belediyespor atağında Emre Aktaş ceza sahası dışında topu daha uygun durumdaki Serkan’ın önüne bıraktı. Bu oyuncunun sert vuruşu defansa çarpıp ağlarla buluştu: 1-0.

Karşılaşma Orhangazi Belediyespor'un 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

FOTOĞRAFLI