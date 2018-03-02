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Orhangazi Belediyespor'un kader virajı

Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ,(BURSA),() ORHANGAZİ Belediyespor Teknik Direktör Cevdet Uzunköprü, Kemerspor maçına iyi hazırlandıklarını belirterek, "Bu maçta seyircimizin de desteği ile kendi evimizde kazanıp çıkışa geçmek istiyoruz" dedi. TFF...

Orhangazi Belediyespor'un kader virajı

Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ,(BURSA),()

ORHANGAZİ Belediyespor Teknik Direktör Cevdet Uzunköprü, Kemerspor maçına iyi hazırlandıklarını belirterek, "Bu maçta seyircimizin de desteği ile kendi evimizde kazanıp çıkışa geçmek istiyoruz" dedi.
TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta mücadele veren Orhangazi Belediyespor, pazar günü sahasında Kemerspor 2003'ü ağırlayacak. Bu zorlu mücadele öncesinde açıklamalarda bulunan teknik direktör Cevdet Uzunköprü, telafisi olmayan haftalara girdiklerini belirterek, "Stadyumumuzun tamamlanıp maç oynanacak hale gelmesi sevindirici. Biz de hafta sonu oynayacağımız Kemerspor maçına çok iyi hazırlandık. Hedefimiz bu maçta seyircimizin de desteğini alarak galip gelmek ve çıkışa geçmek" diye konuştu.
Teknik direktör Cevdet Uzunköprü, Kemerspor maçının ardından yine iç sahada Bingölspor ile oynayacaklarını da hatırlatarak, "Bu iki hafta bizim için son derece önemli. Tüm şehrin bu takıma sahip çıkması gerekiyor. Kemerspor maçı başta olmak üzere sahamızda oynayacağımız tüm maçlarda taraftarımızın desteğine her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var. Seyircimizin bu desteği vereceğine inanıyorum. Onların desteği ile kazanıp bulunduğumuz yerden kurtulmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.
Öte yandan ligin son sınrasında yer alan Orhangazi Belediyespor, bu sezon ilk kez kendi sahasında maça çıkacak. Sahanın bakımda olmasından dolayı maçlarını, Yalova, Bursa ve İnegöl'de oynamak zorunda kalan Orhangazi Belediyespor TFF'nin onay vermesinin ardından 25'inci hafta maçında Kemerspor ile kozlarını paylaşacağı mücadeleyi Orhangazi İlçe Stadyumu'nda oynayacak. Kırmızı siyahlılar Orhangazi'deki maçta seyircisinin de desteğini alarak bu maçtan galibiyetle ayrılıp çıkışa geçmenin hesaplarını yapıyor. 

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