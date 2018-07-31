Orhangazi Belediyespor sahaya indi

Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ,(BURSA),()



YENİ sezonda Bölgesel Amatör Lig'de mücadele edecek olan Orhangazi Belediyespor topbaşı yaptı.

Gökmen Yıldıran Tesisleri’nde toplanan Bursa ekibi, yeni antrenörü Murat Gökhan Çelebi yönetiminde ilk çalışmasını gerçekleştirdi. Orhangazi Belediyespor’un sezon öncesi ilk antrenmanını kulüp başkanı Recep Alemdar ve yönetim kurulu üyeleri de izledi.

19 TEMMUZ'A KADAR ARALIKSIZ ÇALIŞACAK

Orhangazi Belediyespor 19 Temmuz tarihine kadar çalışmalarını Gökmen Yıldıran Tesisleri'nde sürdürecek. Kırmızı siyahlılar Kurban Bayramı'nda 4 günlük izin yaptıktan sonra yeni sezon hazırlıklarına yine tesislerinde devam edecek.

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