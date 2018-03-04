Orhangazi Belediyespor - Kemerspor 2003 maçı yoğun yağıştan etkilendi

Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ,(BURSA),() - ORHANGAZİ Belediyespor-Kemerspor 2003 maçında yoğun yağış ve dolu sebebiyle bir süre ara verildi. Ardından maç kaldığı yerden yeniden başladı.

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta 25'inci hafta mücadeleleri oynanırken Orhangazi Belediyespor sahasında Kemerspor 2003'ü ağırlıyor. Bu sezon ilk kez Orhangazi İlçe Stadyumu'nda ev sahibi ekip maçını oynarken, hava şartları her iki takımı da oldukça zorluyor. Orhangazi'deki yoğun yağış ve dolu sebebiyle mücadelenin orta hakemi Volkan Onur tarafından karşılaşmaya 27'nci dakikada ara verildi. Hakemler durumu değerlendirirken, maç 15 dakika sonra kaldığı yerden yeniden başladı.

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