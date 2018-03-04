Orhangazi Belediyespor - Kemerspor 2003: 0-3

Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ,(BURSA),()

STAD: Volkan Okur (xx), Asker Açıkgöz (xx), Mehmet Özer (xx)

ORHANGAZİ BELEDİYESPOR: Erman (xx), Kadir (xx), Uğur (xx), Arif (xx) (Dk.46 Mustafa Yüksektepe xx), Hasan (xx), Ercan (xx), Yunus Emre Mest (xx) (Dk.80 Alperen xx), Mustafa Demir (xx), Muhammet Çiçek (xx), Abdülkerim (xx) (Dk.46 Oğuzhan xx), Atahan (xx)

KEMERSPOR 2003: İsmail (xx), Fikret (xx), İbrahim (xx) (Dk.75 Oğuz xx), Deniz (xx), Akın (xx), Sevcan (xx), Volkan (xx), Ahmet Mümin (xx), Lokman (xx) (Dk.63 Ertuğrul xx), Abdülsamet (xx), Doğukan (xx), (Dk.68 Görkem xx)

GOLLER: Dk.24, Dk. 32 Sevcan, Dk.90 Deniz (P) (Kemerspor 2003)

SARI KARTLAR: Ercan, Mustafa Demir, Hasan (Orhangazi Belediyespor), Doğukan, Görkem (Kemerspor 2003)

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta 25'inci hafta maçında Orhangazi Belediyespor kendi sahasında Kemerspor 2003'ü ağırladı. İlk yarısı dolu yağışı nedeniyle 15 dakika duran maçın bu yarısında kalesinde 2 gol gören Orhangazi Belediyespor, sahadan 3-0 mağlup ayrılarak kritik bir yenilgi aldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

24'üncü dakikada Kemerspor atağında sağdan yapılan ortaya Sevcan ayak koydu ve takımını 1-0 öne geçirdi.

27'nci dakikada aşırı yağmur ve dolu yağışı nedeniyle maçın orta hakemi Volkan Okur maça ara verdi. 15 dakikalık aranın ardından maç yeniden başladı.

32'üncü dakikada Kemerspor atağında sağdan yapılan ortada top ortaya çevrildi. Altı pas için topla buluşan Sevcan kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydetti. 0-2

44'üncü dakikada Ercan kaptığı topla ceza sahasına girdi uygun durumda vuruşu auta gitti.

47'nci dakikada Orhangazi Belediyespor atağında soldan Oğuzhan ortaladı, arka direkte Kadir boş kaleye vuramadı.

64'üncü dakikada Orhangazi Belediyespor atağında soldan yapılan oraya Atahan kafayı vurdu top auta gitti.

90'ncı dakikada Kemerspor’da kazanılan penaltı atışını Deniz kullandı ve maçın skorunu tayin etti: 0-3.

Karşılaşmayı konuk ekip 3-0 kazandı.

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