Orhangazi Belediyespor'da yönetim tam kadro ilk toplantısını gerçekleştirdi

Hasan BOZBEY/BURSA,()- TFF 3'üncü Lig ekiplerinden Orhangazi Belediyespor’da yeni yönetim ilk kez toplandı. Sanatçı Alişan ve Galatasaraylı eski yönetici Bülent Tulun’un da hazır bulunduğu Orhangazi Belediyespor’un Gökmen Yıldıran Tesisleri’ndeki toplantıya Belediye Başkanı Neşet Çağlayan da katıldı.

Geçen hafta yapılan olağanüstü genel kurul toplantısı ile yeni yönetimini seçen Orhangazi Belediyespor’da yönetim kurulu tam kadro ilk toplantısını gerçekleştirdi. Orhangazi Belediyespor’un Gökmen Yıldıran Tesisleri'nde gerçekleştirilen ve Sanatçı Alişan ve Galatasaray’ın eski yöneticilerinden Bülent Tulun’un da hazır bulunduğu toplantıda Belediye Başkanı Neşet Çağlayan da yer aldı.

Toplantıda konuşan Belediye Başkanı Neşet Çağlayan, "Erzurumspor’da tarihi başarılara imza atan Ali Demirhan gibi tecrübeli bir isim öncülüğünde son derece değerli isimlerin yer aldığı böyle bir yönetimin başarılı olmaması mümkün değil" dedi. Çağlayan, el birliği ile Orhangazi Belediyespor’u layık olduğu yerlere taşıyacaklarını söyledi.

Sanatçı Alişan ise "Yönetimde futbol konusunda duayenler yer aldığını böyle bir ortamda futbolu seven birisi olarak ben de hem maddi hem de manevi anlamda elimden gelen desteği her zaman sağlayacağım" diye konuştu.

Galatasaray’da uzun yıllar yönetim kurulu üyeliği yapan ve Orhangazi Belediyespor’un yönetiminde yer alan Bülent Tulun ise Orhangazi Belediyespor’u en iyi yere taşımak için hep birlikte ellerinden gelen desteği sağlayacaklarını ifade etti.

Kulüp Başkanı Selahattin Çelik de, "Devre arası döneminin sonuna yaklaşıldığını ve acil ve hızlı bir şekilde hareket ederek kulüpteki tüm sorunları çözüp ikinci yarıya güçlü bir şekilde girmek için çalışacağız" ifadelerini kullandı. Basına kapalı şekilde devam eden daha sonraki toplantının ardından Orhangazi Belediyespor yönetimi Orhangazi Belediyespor’un maçlarını oynadığı ilçe stadyumunda inceleme yaptı.

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