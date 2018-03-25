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Orhangazi Belediyespor'da Ercan Karaca sezonu kapattı

Hasan BOZBEY / ORHANGAZİ-BURSA,() Orhangazi Belediyespor'da Ercan Karaca, ayak bileğindeki kırık nedeniyle sezonu kapadı. TFF 3'üncü Lig ekiplerinden Orhangazi Belediyespor’da Düzcespor karşısında alınan 4-1’lik yenilginin ardından...

Orhangazi Belediyespor'da Ercan Karaca sezonu kapattı

Hasan BOZBEY / ORHANGAZİ-BURSA,()

Orhangazi Belediyespor'da Ercan Karaca, ayak bileğindeki kırık nedeniyle sezonu kapadı.

TFF 3'üncü Lig ekiplerinden Orhangazi Belediyespor’da Düzcespor karşısında alınan 4-1’lik yenilginin ardından kırmızı-siyahlıların son dakikada gelen golünü kaydeden Ercan Karaca’dan kötü haber geldi. Gol pozisyonunda girdiği ikili mücadelede ayak bileğine darbe alan Ercan Karaca’nın bileğinde kırık tespit edildi. Ercan Karaca’nın önümüzdeki günlerde ayak bileğinden ameliyat olacağı ve sezonu kapattığı belirtildi.
Bu sezon Orhangazi Belediyespor'da lig ve kupada toplam 31 maça çıkan Ercan Karaca, 6 gol kaydetti.

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