Orhangazi Belediyespor - Bayburt: 3-4 (Orhangazi küme düştü)

Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ,(BURSA),()

STAT: Orhangazi ilçe

HAKEMLER: Burak Taşkınsoy (xx), Hasan Hüseyin Tetik (xx), Hasan Yoldaş (xx)

ORHANGAZİ BELEDİYESPOR: Duhan Çağlar (x), Uğur Adem (xx), Hasan (x), Emre Aktaş (xx) (Dk. 55 Oğuzhan x), Yunus Emre Mest (xx), Mustafa Demir (x), Yunus (xx), Gökhan Öztürk (xx) (Dk. 79 Kadir Gezer x), Muammer (xxx), Mustafa Yüksektepe (xx) (Dk. 77 Serkan x), Lütfü (xx)

BAYBURT GRUP ÖZEL İDARE GENÇLİK VE SPOR: İsmet (xx), Mert (xx), Barış (xx), Rahmi Muhammet (xx), Hasan (xx), Hacı Şükrü (xxx), Zefer (xx), Güney (xxx), Aykut (x) (Dk. 35 Güray xx) Coşkun (xx) (Dk. 46 Eren Açıkgöz x), Ali Kemal (xx), (Dk. 74 Nazif x)

GOLLER: Dk. 50 (P) Uğur Adem, Dk. 82 Muammer, Dk. 85 Oğuzhan (Orhangazi Belediyespor) - Dk. 73 Hacı Şükrü , Dk. 79 Eren, Dk. 83 ve Dk. 88 Güney (Bayburt Özel İdare Gençlik)

SARI KARTLAR: Mustafa Demir, Hasan, Gökhan Öztürk , Uğur Adem (Orhangazi Belediyespor) - Rahmi Muhammet (Bayburt)

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta son hafta maçında Orhangazi Belediyespor, sahasında ağırladığı Bayburt Grup İl Özel İdare Gençlik ve Spor'a 4-3 mağlup oldu. Bu sonucun ardından küme düşen Orhangazi Belediyespor'da oyuncular maç sonunda büyük üzüntü yaşadı.

5'inci dakikada ara pasla ceza sahasına yaklaşan Emre topa vurdu, kaleciden döndü.

10'uncu dakikada uzun pasta Emre Mest, kaleci ile karşı karşıya kaldı, vuruşunda top auta gitti.

13'üncü dakikada Lütfü soldan indi, ortaya çeldi, kaleci Emre önce davranıp topu aldı.

41'inci dakikada korner atışında Muammer kafayı vurdu, kaleci kornere çeldi.

47'nci dakikada sağdan yapılan ortaya Orhangazi Belediyespor forveti Emre ile kaleci aynı anda çıktı. Kalecinin yaptığı harekete hakem penaltı verdi. Bu pozisyonda kafa travması geçiren Orhangazi Belediyesporlu Emre hastaneye kaldırılırken, kazanılan penaltı atışını 50'nci dakikada Uğur Adem gole çevirdi: 1-0.

65'nci dakikada Oğuzhan kaleci ile karşı karşıya kaldı. Vuruşunda top kalecide kaldı.

66'ncı dakikada Bayburt atağında Orhangazi defansı ters kafa vurdu kaleci Çağlar topu kornere çeldi.

73'üncü dakikada Bayburt atağında Hacı Şükrü kaleci ile karşı karşıya kaldı. Vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-1.

79'uncu dakikada Bayburt atağında sağdan yapılan ortayı Eren kalecinin üstünden ağlarla buluşturdu: 1-2.

82'nci dakikada Orhangazi Belediyespor kornerinde Muammer kafa ile topu ağlara gönderdi: 2-2.

83'üncü dakikada Bayburt atağında Güney ceza sahasında topu ağlarla buluşturdu: 2-3.

85'inci dakikada Orhangazi Belediyespor’da Oğuzhan ceza sahasında topla buluştu. Vuruşunda top ağlarla buluştu: 3-3.

88'inci dakikada Bayburt atağında uzun topla buluşan Güney topu ağlara gönderdi: 3-4.

Karşılaşma konuk ekibin 4-3'lük üstünlüğü ile sona erdi.

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