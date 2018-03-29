Orhangazi Belediyespor Başkanı Çelik: "Adaletli yönetim bekliyoruz"

Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ,(BURSA),()

Orhangazi Belediyespor Başkanı Selahattin Çelik yaptığı açıklamada, "Bu sezon takım olarak hakemlerden çok canımız yandı. Adaletli bir yönetim bekliyoruz" dedi.

TFF 3'üncü Lig ekiplerinden Orhangazi Belediyespor'da başkan Selahattin Çelik, ligde son haftalara girilirken özellikle kendi maçları ve rakiplerinin maçlarını yönetecek olan hakemlere adaletli olması çağrısında bulundu. "Bu sezon takım olarak hakemlerden çok canımız yandı" diyen başkan Çelik, "İstiyoruz ki bundan sonra aynı şeyler olmasın. Bir çok maçımızda hakem faciaları yaşadık. İstediğimiz sonuçları bir türlü alamadık. Ama artık kritik haftalara giriyoruz. Bundan sonraki maçlarda hakemlerin çok daha dikkatli olmasını istiyoruz ve adaletli bir yönetim bekliyoruz" dedi.

Selahattin Çelik, hafta sonu oynanacak iki kritik maça da dikkat çekerek, "Bizim deplasmanda oynayacağımız Dardanelspor maçı ile aynı gün Bergama Belediyespor-Manisa Büyükşehir Belediyespor maçlarına çok dikkat etmek gerekiyor. Bu iki maçta da hakemlerin çok dikkatli ve adil olmalarını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

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