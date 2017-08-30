Orhangazi Belediyespor-Altınovak Belediyespor: 1-0 (Ziraat Türkiye Kupası)- Uzatmada)

Hasan BOZBEY/ BURSA ()

STAT: Minareçi Çavuş

HAKEMLER: Ömer Şivka (xx), Önder Çalış (xx), Barış Düşova

ORHANGAZİ BELEDİYESPOR: Eren (xx)- Kadir (xx), Murat İrişli (xx), İbrahim (xx), Muhammet (xx), Recep (xx) (Dk.106 Mustafa Yüksektepe x), Yunus Emre (xx), Oğuz (xx) (Dk.69 Ercan xx), Mustafa Cevret (xx), İlhan (xx) (Dk.73 Atahan xx), Koray (xx)

ALTINOVA BELEDİYESPOR: Orkun (xx)- Eren (xx), Bayram (xx), Volkan (xx), Mehmet Murat (xx), Bakan (xx), Emin (xx), Coşkun (xx), Oğuz (xx) Dk.77 Ender x), Cihan (xx), Sadettin (xx), (Dk.87 Serhat x)

GOL: Dk.119 İbrahim (Orhangazi Belediyespor)

KIRMIZI KART: Dk.105 Volkan (Altınova Belediyespor)

SARI KARTLAR: Recep, Kadir, Koray, Ercan, Eren (Orhangazi Belediyespor), Volkan, Emin (Altınova Belediyespor)

ZİRRAT Türkiye Kupası 2'nci tur maçında Orhangazi Belediyespor sahasında, Altınova Belediyespor’u, uzatmanın 119'uncu dakikada İbrahim’in attığı kafa golü ile 1-0 mağlup ederek 3'üncü tura yükseldi.

15.dakikada Altınova Belediyespor atağında ceza sahası dışından Cihan’ın sert şutunu direk dibinden kaleci Eren son anda kornere çeldi.

21.dakikada Orhangazi Belediyespor atağında korner atışı sonrasında ceza sahasında oluşan karambolde topa son vuran Koray oldu. Bu oyuncunun sert vuruşunu kaleci çeldi.

24.dakikada Orhangazi Belediyespor atağında soldan yapılan ortaya gelişine Koray vurdu. Top defanstan döndü.

59.dakikada Orhangazi Belediyespor atağında Kadir’in pası ile buluşan Yunus Emre’nin vuruşu kalecide kaldı.

73.dakikada Ercan serbest vuruş kullandı. Kaleciden dönen topa Atahan vurdu top direğe vurup auta çıktı.

76.dakikada Orhangazi Belediyespor atağında Koray’ın pası ile kaleci ile karşı karşıya kalan Ercan’ın vuruşu auta gitti.

88. dakikada Altınova Belediyespor atağında soldan yapılan ortada son anda Murat İrişli araya girdi.

Maçın normal süresi 0-0 tamamlandı.

105. dakikada Altınova Belediyesporlu Volkan ikinci sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

119.dakikada Orhangazi Belediyespor atağında kazanılan korner atışını Murat İrişli kullandı. İbrahim kafayla topu ağlarla buluşturdu: 1-0.

Orhangazi Belediespor rakibini 1-0 yenerek üçüncü tura yükseldi.

FOTOĞRAF