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Orhangazi Belediyespor - 12 Bingölspor: 1-1

Hasan BOZBEY / ORHANGAZİ,(BURSA),() STAT: Orhangazi İlçe  HAKEMLER: Burak Pakkan (xx), Segah Tunçkol (xx), Şeyhmus Baysal (xx) ORHANGAZİ BELEDİYESPOR: Erman (xx) -  Uğur Adem (xx), Hasan (xx), Emre Aktaş (x), Kayhan (xx) (Dk.46 Murat İrişli...

Orhangazi Belediyespor - 12 Bingölspor: 1-1

Hasan BOZBEY / ORHANGAZİ,(BURSA),()

STAT: Orhangazi İlçe 
HAKEMLER: Burak Pakkan (xx), Segah Tunçkol (xx), Şeyhmus Baysal (xx)
ORHANGAZİ BELEDİYESPOR: Erman (xx) -  Uğur Adem (xx), Hasan (xx), Emre Aktaş (x), Kayhan (xx) (Dk.46 Murat İrişli xx), Mustafa Demir (xxx), Yunus (xx), Gökhan Öztürk (x) (Dk. 57 Alperen xx), Muammer (xx), Mustafa Yüksektepe (xx), Atahan (x), (Dk.80 Ercan x)
12 BİNGÖLSPOR: Taylan (xx) -  Mehmet Sait (x), Doğancan (xx), Fatih Uyar (x), Gökhan (xx), Enver Abdullah (xx) (Dk.75 Ogün Aytaç xx), Muhammed Burak (xx), Özkan (xx), Harun (xx), Barış (xx) (Dk.77 Mehmet Ali xx), Emre (xx), (Dk.83 Talha x)
GOLLER: Dk. 72 Mustafa Demir (Orhangazi Belediyespor) -  Dk. 61 Barış (12 Bingölspor)
SARI KARTLAR: Atahan, Yunus , Emre Aktaş, Uğur Adem, Mustafa Yüksektepe (Orhangazi Belediyespor) -  Taylan, Gökhan, Mehmet Sait, Muhammed Burak, Fatih (12 Bİngölspor)
KIRMIZI KARTLAR: Dk. 45 Yunus , Dk. 87 Emre Aktaş (Orhangazi Belediyespor)

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta düşme potasını yakından ilgilendiren karşılaşmada 12 Bingölspor’u sahasında ağırlayan Orhangazi Belediyespor rakibi ile 1-1 berabere kalarak ligde kalma şansını zora soktu. İlk yarının uzatma dakikalarında Yunus’un kırmızı kart görmesi ile 10 kişi kalan Orhangazi Belediyespor, ikinci yarıda önce 1-0 geriye düştü. Ardından Mustafa Demir’in 30 metreden attığı golle eşitliği sağlayan Orhangazi Belediyespor’da Emre Aktaş bitime 6 dakika kala kırmızı kart görerek takımını 9 kişi bıraktı. Maçta başka gol olmayınca hayati maç 1-1 sona erdi.

3'üncü dakikada Orhangazi Belediyespor atağında ceza sahası dışından Mustafa Yüksektepe vurdu top kalecide kaldı.
22'nci dakikada Kayhan sağ kanattan ceza sahasına yaklaşıp şutunu attı top auta çıktı.
40'ıncı dakikada Bingöl atağında Özkan kaleyi karşıdan gören bir pozisyonda şutunu attı top auta gitti.
45'inci dakikada Orhangazi Belediyespor’da Yunus rakibine yaptığı hareket sonrası ikinci sarı kartı görerek takımını 10 kişi bıraktı.
61'inci dakikada Bingöl atağında ceza sahası dışından sert vuran Barış takımını öne geçirdi: 0-1.
72'nci dakikada Mustafa Demir yaklaşık 30 metreden vurdu top direğe çarpıp ağlarla buluştu: 1-1.
87'nci dakikada Orhangazi Belediyespor’da Emre Aktaş rakibine yaptığı hareket sonrası ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü ve Orhangazi Belediyespor 9 kişi kaldı.

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