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Orduspor’un kulüp binasından ve tesislerden tahliyesi istendi

Nedim KOVAN/ORDU, () – SPOR Toto 3. Lig ekiplerinden Orduspor, kiracısı olduğu Durugöl Tesisleri’ndeki mevcut kulüp binasını boşaltması için Geçlik ve Spor Genel Müdürlüğü tarafından tahliyesi istendi. Spor Toto 3. Lig'de...

Orduspor’un kulüp binasından ve tesislerden tahliyesi istendi

Nedim KOVAN/ORDU, () – SPOR Toto 3. Lig ekiplerinden Orduspor, kiracısı olduğu Durugöl Tesisleri’ndeki mevcut kulüp binasını boşaltması için Geçlik ve Spor Genel Müdürlüğü tarafından tahliyesi istendi.
Spor Toto 3. Lig'de mücadele eden Orduspor’un, kulüp tesislerinin de içinde olduğu Durugöl Spor Tesisleri’ne yeni stadyum yapılması için proje hazırlandı. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yaptırılacak olan 102 milyon TL tutarındaki yeni stadyumun Mayıs ayından itibaren yapımına başlanacağı belirtildi. Bu kapsamda Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü’nün talimatıyla Gençlik Hizmetleri Spor Müdürlüğü tarafından kiracı olan Orduspor’a bir yazı gönderilerek, yeni stadyum yapılacak olan yerde kulüp binasını da içeren binanın 2 ay içinde tahliyesi istendi.
Orduspor Kulübü resmi internet sitesi tarafından tahliye talebiyle ilgili yapılan açıklamada, 2025 yılına kadar sözleşmeleri bulunduğu vurgulanılarak, “Kulübümüze gönderilen yazıda tesisleri 2 ay içerisinde boşaltmamız ve eski kulüp binasının yer aldığı bugün harabe halinde ki metruk binaya geçmemiz istenmektedir. Bugün gelinen noktada yarım asırlık Orduspor Kulübü'ne layık görülen bu durum, Orduspor’un var olması için mücadele eden bizleri derin bir üzüntüye boğmuştur. Nitekim, Orduspor Kulübü mevcut tesisleri hukuksuz bir şekilde elinden alınarak profesyonel futbolcuları, teknik heyeti ve onlarca genç oyuncusu ile birlikte kaderine terk edilmektedir. Çok değil, daha 4 yıl önce Süper Lig'de mücadele ederken herkesin yanında olduğu ve destek sözü verdiği 50 yıllık Orduspor Kulübü, bugün gelinen noktada maalesef yalnız başına ayakta durma mücadelesi vermektedir” ifadelerine yer verildi. 

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