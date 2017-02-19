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Orduspor-Bergama Belediyespor: 1-1

Nedim KOVAN / ORDU,() STAT: 19 EYLÜL HAKEMLER: Sabit Selvi (xxx), Cem Özbay (xxx), Cankut Gönenç (xxx) ORDUSPOR: Kaan (x)- Burak Özsoy (x) (Dk.51 Tolga x), Özgen (x), Mehmet Batuhan (x) (Dk.54 Arda xx), Murat (xxx), Burak Demireğen (xx), Emre (xx),...

Orduspor-Bergama Belediyespor: 1-1

Nedim KOVAN / ORDU,()
STAT: 19 EYLÜL
HAKEMLER: Sabit Selvi (xxx), Cem Özbay (xxx), Cankut Gönenç (xxx)
ORDUSPOR: Kaan (x)- Burak Özsoy (x) (Dk.51 Tolga x), Özgen (x), Mehmet Batuhan (x) (Dk.54 Arda xx), Murat (xxx), Burak Demireğen (xx), Emre (xx), Asım Can (xx), Yasin (xx), Oluş (xx) (Dk.90 Alihan), Furkan (xx)
BERGAMA BELEDİYESPOR: İbrahim (x)- Emre Tosun (xx), Emre İşçiler (xx), Emrecan (xx), Hüseyin Teker (xx), Cihan (x) (Dk.54 Kenan xxx), Osman Berk (xx), İlyas (xx), Alican (x) (Dk.33 Murat xx) (Dk.66 Mehmet x), Gökhan (x), Oğuzhan (xx)
GOLLER: Dk.17 Murat (Orduspor), Dk.87 Kenan (Bergama Belediyespor)
KIRMIZI KART: Dk.89 Özgen, Dk.90+1 Tolga (Orduspor)
SARI KARTLAR: Asım Can, (Orduspor) Emrecan, (Bergama Belediyespor)
SPOR Toto 3’üncü Lig’de Orduspor, sahasında Bergama Belediyespor'la 1-1 berabere kaldı. 
17’nci dakikada sağ kanattan hareketlenen, Burak Özsoy’un ara pasında ceza sahası içinde topla buluşan Murat topu ağlara gönderdi: 1-0.
32’nci dakikada ikili mücadelede rakibinden sıyrılan Murat, kaleye sert vurduğu topu auta gönderdi. 
74’üncü dakikada gelişen Bergama Belediyespor atağında Kenan’ın pasında Emre Tosun kaleye sert vurdu, savunma topu uzaklaştırdı.
80’inci dakikada sağ kanattan rakibinden sıyrılan Arda’nın kaleye vurduğu top, kale direği kenarından az farkla auta gitti.
87’nci dakikada gelişen Bergama Belediyespor atağında Kenan, ceza sahası içinde rakibi ve kaleciyi geçerek topu ağlara gönderdi: 1-1.
88’inci dakikada Özgen, hakemle tartışma sonucu ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.
90+1'inci Orduspor'da Tolga Kenan’a faul yapınca ikinci sarı karttan kırmızı kart görüp oyun dışı kaldı.

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