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Ordu'daki U23 Türkiye Greko-Romen Güreş Şampiyonası sona erdi

Nedim KOVAN- 0RDU,()  Ordu'da düzenlenen ve 4 gün boyunca süren 23 Yaş Altı Türkiye Grekoromen Güreş Şampiyonası bugün yapılan finallerle tamamlandı. Toplam 46 ilden 360 sporcunun mücadele ettiği Türkiye 23 yaş altı Greko-Romen Güreş...

Ordu'daki U23 Türkiye Greko-Romen Güreş Şampiyonası sona erdi

Nedim KOVAN- 0RDU,() 

Ordu'da düzenlenen ve 4 gün boyunca süren 23 Yaş Altı Türkiye Grekoromen Güreş Şampiyonası bugün yapılan finallerle tamamlandı.
Toplam 46 ilden 360 sporcunun mücadele ettiği Türkiye 23 yaş altı Greko-Romen Güreş Şampiyonası'nda 4'üncü gün müsabakaları yine büyük bir heyecana sahne oldu. Baş Pehlivan Recep Kara Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonayı yerinde talip eden Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, 23 yaş altı grekoromen güreş şampiyonasının çok önemli olduğunu belirterek, "Burada mücadele eden sporcular ülkemizi 2020 ve 2024 olimpiyatlarında temsil etmeye aday sporcular. 4 gün boyunca tüm sporcularımızın performanslarını yakından takip etme fırsatı buldum. Tüm güreşçilerimiz kendilerine yakışır şekilde mücadele gösterdi. Performansları ise bizleri mutlu etti. Göreve geldiğimiz günden buyana tüm kilolarda alternatifli bir kadro oluşturmak için çalışıyoruz. Şu an bunu büyük ölçüde başardık. Burada mücadele eden tüm antrenör ve güreşçilerimizi kutluyor, başarıların devamını diliyorum" dedi. 
Final maçlarından sonra kilolarında dereceye giren sporcuların isimleri şu şekilde:

63 Kg'da
1. Onur Atalay
2. Furkan Çağrı Çakır
3. Ahmet Altan
3. Abdurrahman Altan

77 Kg'da
1. Serkan Akkoyunlu
2. Halil İlaslan
3. Alper Murat Erduran
3. Yunus Emre Başar

97 Kg'da
1. Süleyman Erbay
2. İbrahim Tığcı
3. Abdulkadir Çebi
3. Beytullah Kayışdağ

130 Kg'da
1. Yakul Yerlikaya 
2. Halilcan Dağcan
3. Fatih Bozkurt
3. Burak Çakırca

KULÜPLER ARASI TAKIM SIRALAMASI
1.İSTANBUL BBSK 159 Puan
2.RİZE ÇAYKUR SK 119 Puan
3.KAYSERİ ŞEKER SK 78 Puan

EN CENTİLMEN ANTRENÖR
Bayram Özdemir
En Teknik Sporcu
Kerem Kamal
En Centilmen Sporcu
Levent Soycan

(FOTOĞRAFLI)
 

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