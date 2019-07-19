Optimist Milli Takımı'na coşkulu karşılama

Karayip Denizi'ndeki ada ülkesi Antigua'da düzenlenen 2019 Optimist Dünya Şampiyonası'nda ülkemize üçüncülük ve dördüncülük kazandıran Optimist Milli Takımı, İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda coşkuyla karşılandı. Türkiye Yelken Federasyonu Başkanı Özlem Akdurak, icra kurulu üyesi Hakan Yenigün, sporcular, kulüp yöneticileri, veliler ve Göztepeli taraftarlardan oluşan büyük kalabalık gece yarısı İzmir'e inen ay-yıldızlıları alkışlar ve çiçeklerle karşıladı. Coşkulu kalabalığa Göztepelilerden oluşan bando çaldığı marşlarla eşlik etti. Optimist Dünya Şampiyonası'nın genel kategorisinde Göztepe'nin sporcusu Can Ertürk dördüncülüğü, kızlar kategorisinde ARM Urla Yelken'den Okyanus Arıkan üçüncülüğü elde ederek, optimist sınıfında ülkemiz adına bugüne kadarki en büyük başarının sahibi olmuştu. Sporcular, havalimanından Göztepe taraftarlarının konvoyu ve meşaleler eşliğinde ayrıldı.



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