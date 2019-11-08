Son Dakika
Onursal Başkan Büyükkılıç: Kayserisporumuz toparlanmaya başladı, işi sıkı tutmalıyız
KAYSERİ Büyükşehir Belediye Başkanı ve İstikbal Mobilya Kayserispor Onursal Başkanı Memduh Büyükkılıç, yarın deplasmanda oynayacakları Gençlerbirliği maçıyla ilgili, "Kayserisporumuz toparlanmaya başladı. İşi sıkı tutup, önümüzdeki...
SPOR 08.11.2019, 15:35
KAYSERİ Büyükşehir Belediye Başkanı ve İstikbal Mobilya Kayserispor Onursal Başkanı Memduh Büyükkılıç, yarın deplasmanda oynayacakları Gençlerbirliği maçıyla ilgili, "Kayserisporumuz toparlanmaya başladı. İşi sıkı tutup, önümüzdeki maçlara daha ciddi şekilde hazırlanıp, üzerimize düşeni yapmamız gerekir" dedi.
Memduh Büyükkılıç, İstikbal Mobilya Kayserispor'un yarın Ankara'da oynayacağı Gençlerbirliği maçı öncesi değerlendirmede bulundu. Takımın toparlanmaya başladığını belirten Büyükkılıç, "Fenerbahçe'yi yendik diye öyle havalanmak yok. Kayserisporumuz toparlanmaya başladı. İşi sıkı tutup, önümüzdeki maçlara daha ciddi şekilde hazırlanıp, üzerimize düşeni taraftar, yönetici, hoca ve futbolcusuyla yapmamız gerekir. Olumsuzlukları değil güzellikleri paylaşarak konuşmalıyız. Tek vücut ve yekvücut olmalıyız. Kayserisporumuz için üzerimize ne düşüyorsa yerine getiriyor, gayret gösteriyoruz. Kayserispor bizim olmazsa olmazımız ve önemli bir değerimiz. En güzel yerde olması için gayret göstereceğiz. Şu anda içinde bulunduğu konumu içimize sindiremiyoruz" ifadelerini kullandı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- Başkan Memduh Büyükkılıç'ın açıklamaları
Memduh Büyükkılıç, İstikbal Mobilya Kayserispor'un yarın Ankara'da oynayacağı Gençlerbirliği maçı öncesi değerlendirmede bulundu. Takımın toparlanmaya başladığını belirten Büyükkılıç, "Fenerbahçe'yi yendik diye öyle havalanmak yok. Kayserisporumuz toparlanmaya başladı. İşi sıkı tutup, önümüzdeki maçlara daha ciddi şekilde hazırlanıp, üzerimize düşeni taraftar, yönetici, hoca ve futbolcusuyla yapmamız gerekir. Olumsuzlukları değil güzellikleri paylaşarak konuşmalıyız. Tek vücut ve yekvücut olmalıyız. Kayserisporumuz için üzerimize ne düşüyorsa yerine getiriyor, gayret gösteriyoruz. Kayserispor bizim olmazsa olmazımız ve önemli bir değerimiz. En güzel yerde olması için gayret göstereceğiz. Şu anda içinde bulunduğu konumu içimize sindiremiyoruz" ifadelerini kullandı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- Başkan Memduh Büyükkılıç'ın açıklamaları
24°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 08 Kasım 2019
|İmsak
|06:10
|Güneş
|07:37
|Öğle
|12:53
|İkindi
|15:34
|Akşam
|17:59
|Yatsı
|19:21
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|10
|19
|2. Sivasspor
|10
|18
|3. Malatyaspor
|10
|17
|4. Fenerbahçe
|10
|17
|5. Trabzonspor
|10
|16
|6. Başakşehir
|10
|16
|7. Galatasaray
|10
|16
|8. Beşiktaş
|10
|15
|9. Gaziantep FK
|10
|15
|10. Konyaspor
|10
|13
|11. Kasımpaşa
|10
|12
|12. Göztepe
|10
|12
|13. Denizlispor
|10
|11
|14. Antalyaspor
|10
|11
|15. Çaykur Rizespor
|10
|11
|16. Ankaragücü
|10
|9
|17. Gençlerbirliği
|10
|7
|18. Kayserispor
|10
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|10
|20
|2. Ümraniye
|10
|17
|3. Balıkesirspor
|10
|17
|4. Akhisar Bld.Spor
|10
|17
|5. Erzurum BB
|10
|17
|6. Fatih Karagümrük
|10
|16
|7. Bursaspor
|10
|16
|8. Altay
|10
|15
|9. Keçiörengücü
|10
|15
|10. Menemen Belediyespor
|10
|14
|11. Adana Demirspor
|10
|12
|12. İstanbulspor
|10
|12
|13. Osmanlıspor
|10
|10
|14. Boluspor
|10
|9
|15. Giresunspor
|10
|9
|16. Adanaspor
|10
|8
|17. Altınordu
|10
|6
|18. Eskişehirspor
|10
|-2
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|11
|31
|2. Man City
|11
|25
|3. Leicester City
|11
|23
|4. Chelsea
|11
|23
|5. Arsenal
|11
|17
|6. Sheffield United
|11
|16
|7. Bournemouth
|11
|16
|8. Brighton
|11
|15
|9. Crystal Palace
|11
|15
|10. M. United
|11
|13
|11. Tottenham
|11
|13
|12. Wolverhampton
|11
|13
|13. West Ham
|11
|13
|14. Burnley
|11
|12
|15. Newcastle
|11
|12
|16. Aston Villa
|11
|11
|17. Everton
|11
|11
|18. Southampton
|11
|8
|19. Norwich City
|11
|7
|20. Watford
|11
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|11
|22
|2. Real Madrid
|11
|22
|3. Real Sociedad
|12
|22
|4. Atletico Madrid
|12
|21
|5. Sevilla
|12
|21
|6. Granada
|12
|20
|7. Getafe
|12
|19
|8. Villarreal
|12
|18
|9. Osasuna
|12
|18
|10. Athletic Bilbao
|12
|17
|11. Levante
|12
|17
|12. Real Valladolid
|12
|17
|13. Valencia
|12
|17
|14. Eibar
|12
|15
|15. Real Betis
|12
|13
|16. Deportivo Alaves
|12
|12
|17. Mallorca
|12
|11
|18. Celta de Vigo
|12
|9
|19. Espanyol
|12
|8
|20. Leganés
|12
|5