Onur Alkan Bucaspor'da kaldı

SPOR Toto 2'nci Lig Beyaz Grup takımlarından Bucaspor'un tecrübeli futbolcusu Onur Alkan takımda kaldı. İlk yarının bitimine 2 hafta kala Mersin İdman Yurdu'dan transfer teklifi alan ve yönetime ayrılmak istediğini bildiren Onur'un kararından vazgeçtiği belirtildi.

Teknik Direktör Fatih Uygun, deneyimli oyuncunun ikinci yarıda da kendileriyle olacağını belirterek, "Onur daha önce aldığı bir teklif sonrası ayrılmayı düşünmüş ve durumunu bize iletmişti. Şu anda Antalya kampında bizimle birlikte. Ayrılması söz konusu değil. Kendisine ikinci yarıda çok ihtiyacım olacak" diye konuştu. Sağ ayak aşil tendonunda sorun bulunan Onur'un düz koşulara başladığını belirten Uygun, "Bu oyuncudan ilk yarının son üç maçında yararlanamamıştık. Tamamen iyileşmesi için 2-3 haftaya ihtiyacımız var" dedi.

Antalya kampını da değerlendiren genç teknik adam şöyle devam etti:

"Şu ana kadar oynadığımız 3 özel maçta Tarsus İdman Yurdu ve Karacabeybirlikspor'u yenip, Dardanelspor ile berabere kaldık. 3 müsabakada 5 gol yememiz savunmada sıkıntı olduğunu gösteriyor. Bunu aşmak zorundayız." Bucaspor, 4. hazırlık maçında yarın 2'nci Lig Kırmızı Grup ekibi İnegölspor ile karşılaşacak. FOTOĞRAFLI