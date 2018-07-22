Öncü Spor’un yeni başkanı Yavuz Kurt

Öncü Gençlik ve Spor Kulübü 1. Olağanüstü Kurultayı yapıldı. Bahçelievler Koca Yusuf Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde gerçekleştirilen kurultayda Öncü Spor Genel Sekreteri Yavuz Kurt, yeni genel başkan olarak seçildi.



Gençleri sporla ve değerlerle buluşturmayı kendisine misyon edinen Öncü Gençlik ve Spor Kulübü, eski genel Başkanı Mustafa Canbey’in AK Parti’den Balıkesir milletvekili olmasından dolayı boşalan genel başkanlık koltuğu için olağanüstü kurultayını yaptı. Kurultaya Buz Hokeyi Federasyonu Başkanı Halit Albayrak, Gençlik ve Spor Balıkesir il müdürü Lokman Arıcıoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi İSPER Genel Müdürü Salih Çil, ÖNDER Genel Başkan vekili Mehmet Sönmez, Genel Sekreteri Yunus Tekgöçen, Yönetim Kurulu üyeleri Mustafa Önsay ve Kamber Çal, Denetim Kurulu üyesi Rais Nas ve Öncü Spor Yönetim Kurulu üyeleri katıldı.



Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan genel kurulda İstiklal Marşı’nın ardından “Öncü olmak” başlıklı sinevizyon gösterisi izlendi. Divan heyetinin seçilmesi ve faaliyet raporunun okunmasının ardından seçimler yapıldı. Genel başkanlığa Genel Sekreter Yavuz Kurt getirilerken, 40 kişilik Yönetim Kurulu delegelerin oylarıyla belirlendi.



BEDEN EĞİTİMİ İLK FEDA EDİLEN DERS



Genel kurula katılarak bir konuşma yapan AK Parti Balıkesir milletvekili ve Öncü Spor eski Başkanı Mustafa Canbey, ÖNDER’de birçok kademede görev aldığını ve son olarak da Öncü Spor’un başkanlığını yaptığını belirterek, başkanlık yaptığı 7 ay içinde önemli programlara imza attıklarını söyledi. Toplum olarak sporla ilgili eksikliklerin çok fazla olduğunu ve okullarda beden eğitimi dersinin çoğu kez tasarruf edilecek derslerin başında geldiğini belirten Canbey, “Bizim önümüzdeki dönemde bizim bu işi biraz daha ciddiye alıp çocuklarımızın bedensel ve ruhsal sağlığını düşünmemiz lazım. İnşallah önümüzdeki dönemde ben yeni başkanımızla birlikte çok güzel çalışmalar yapılacağına inanıyorum” dedi.



ÖNCÜ SPOR ÖNEMLİ KULÜPLERDEN BİRİ OLACAK



“Bizler bu görevlere geliyoruz ama bu görevlere gelmek marifet değil bu görevlere geldikten sonra onun sorumluluğu ve mesuliyetini hissedip gereğini yapmaktır” ifadelerini kullanan Canbey, Öncü Spor’un bu sorumluluğu hissederek önümüzdeki dönemde önemli işler yapacağını ve Türkiye’nin en önemli kulüplerinden biri olacağını söyledi. Canbey sözlerine şöyle devam etti:



“İmam hatip camiası bu ülkeye çok güzel işler yaptı, çok güzel hizmetler etti. İnşallah bundan sonra da yapmaya devam edecek.”



GÜCÜMÜZÜ İMAM HATİP NESLİNDEN ALIYORUZ



Seçimlerin yapılmasının ardından bir teşekkür konuşması yapan Yavuz Kurt ise, “Öncü olmak ahlakıyla spora kimlik kazandırmaktır, sporun dilinde herkesi kuşatmaktır. Bunu çok çalışarak değerlerimizden ayrılmadan, ideallerimizden sapmadan hep birlikte çalışarak kazanacağız. Çünkü gücümüzü aydınlık gençlerimizden, imam hatip neslinden alıyoruz” dedi. Öncü Gençlik ve Spor kulübü olarak öncü nesiller yetiştirme gayreti içinde bulunduklarını belirten Kurt, “İnşallah bu nesiller adalet, hakkaniyet, ve vicdana dayalı bir dünyanın kurulması için çalışacak. Yolumuza hep beraber kardeşçe devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.



HER OKULA ÖNCÜ ELÇİLER



Gençlere dokunmanın farklı yöntemlerini geliştirecek ve ulaşılan gençlerin sayısını hızla artıracaklarını belirten Yavuz Kurt, konuşmasına şöyle devam etti: “Marka değeri taşıyan programlar ortaya koyuyoruz. Sporcularımızı ve spor branşlarımızı düzenli olarak çoğaltıyoruz. İnşallah önümüzdeki dönemde her okulumuzda öncü elçiler aracılığıyla Türkiye çapında projeleri hayata geçireceğiz. Sporla gençleri okulları, bilgi, tabiat ve sanatı buluşturan büyük projelere imza atacağız.”



ÖNCÜ SPOR MESAFE KATETTİ



Genel kurula hitaben bir selamlama konuşması yapan ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Başkan Vekili Mehmet Sönmez de Öncü Spor’un dünden bugüne önemli mesafeler katettiğini belirterek, bugüne kadar yönetiminde bulunanlara teşekkür etti ve yeni yönetime başarılar diledi.

