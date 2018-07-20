Onazi: “Ünal hocadan çok etkilendim”

Tolga SAĞLAM / VİLLACH-AVUSTURYA,()

Trabzonspor’un orta saha oyuncusu Ogenyi Onazi, teknik direktör Ünal Karaman’dan çok etkilendiğini belirterek, “Takımın ihtiyacı olan şeyler hocamızın kendisinde var. Hem yönetim hem hocamız ihtiyaç olan şeyleri biliyor. Takımı iyi yerlere taşıyacaklar bundan eminim” dedi.

Ogenyi Onazi, Trabzonspor’un Spartak Moskova ile oynadığı hazırlık maçının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Bu tür maçların eksiklerini görmeleri açısından çok önemli olduğunu belirten Onazi, “Sezon öncesi hazırlık dönemindeyiz. Bu dönemde böyle güçlü rakiplere karşı oynarken, hem eksiklerimizi görüyoruz bunun üzerine çalışma fırsatı buluyoruz, hem de ligde karşılaşacağımız zorlu rakiplerin testini burada yapıyoruz. Sonuç çok önemli değil. Bu maçtan yaptığımız hataları çıkaracağız ve bunları tekrar yapmamaya çalışacağız” dedi.

"ZAMAN ALACAK AMA BAŞARI MUTLAKA GELECEKTİR"

Takıma kampın ikinci döneminde katıldığını, takımın başarılı olacağına inandığını kaydeden Onazi, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

“Hoca ile görüştüm ve çok etkilendim. Bu takımın ihtiyacı olan şeyler hocamızın kendisinde var. Hem yönetim hem hocamız ihtiyaç olan şeyleri biliyor. Takımı iyi yerlere taşıyacaklar bundan eminim. Genç arkadaşlarımız var. Bizde tecrübelerimizi genç arkadaşlarımıza aktarmaya çalışıyoruz. Taktiksel çalışmalar ve sistemi benim İtalya’da gördüğüm sisteme benziyor. Olması gereken de bu. Sabırlı olmamız lazım. Genç oyuncularımız var ve onlara yardımcı olmamız lazım. Kolay değil, yeniden bir takım ve sistem inşa ediyorsunuz. Yeni bir takımız. Bu zaman alacak ama mutlaka başarı gelecektir. Bunun için sabırlı olmamız gerekiyor”

“DÜNYA KUPASI HAYAL KIRIKLIĞI OLDU”

Dünya Kupası’nın hem kendi hem de ülkesi adına hayal kırıklığı olduğunu ifade eden Onazi, “Benim de takımım için de hayal kırıklığı oldu. Bu konuda çok fazla konuşmak istemiyorum. Olan oldu, geçmişten konuşmak bizi geçmişe getirir. Önümüze bakmamız gerekiyor. Lig başlıyor. Çok güçlü sıkı rakiplerimiz var, bütün takımlar iyi transferler yapıyor. Bizde daha iyi başlayabilmek için artık bunlara odaklanmış durumdayız” diyerek açıklamalarını tamamladı.

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