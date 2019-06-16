(ön haber) Gençlerbirliği Genel Kurulu'nda kavga!

Ercan ATA - ANKARA /
Başkent ekibi Gençlerbirliği'nin Olağan Genel Kurulu'nda üyeler arasında kavga yaşandı.
*DETAYLAR DAHA SONRA SERVİS EDİLECEK*
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- Genel kuruldan görüntüler
- Kavga anından detaylar
Ercan ATA - ANKARA / Başkent ekibi Gençlerbirliği'nin Olağan Genel Kurulu'nda üyeler arasında kavga yaşandı. *DETAYLAR DAHA SONRA SERVİS EDİLECEK* GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: - Genel kuruldan görüntüler - Kavga anından detaylar
16 Haziran 2019 Pazar 11:53
Ercan ATA - ANKARA /
Başkent ekibi Gençlerbirliği'nin Olağan Genel Kurulu'nda üyeler arasında kavga yaşandı.
*DETAYLAR DAHA SONRA SERVİS EDİLECEK*
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- Genel kuruldan görüntüler
- Kavga anından detaylar
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|03:24
|05:24
|13:10
|17:10
|20:45
|22:36