(ön haber) Beşiktaş, Domagoj Vida ile sözleşme imzaladı

Başkan Fikret Orman: "Çok karakterli bir oyuncu aldık"

Vida: "Herkesten saygı gördüm. Sayın başkanımızın dediği gibi büyük bir camiaya, aileye geliyorum"

Beşiktaş Kulübü, Hırvat stoper Domagoj Vida ile 4,5 yıllık sözleşme imzaladı. Vodafona Park'ta düzenlenen imza törenine başkan Fikret Orman da katıldı.

Törende açıklamalarda bulunan Fikret Orman, "Seneye mutlu bir haberle başladık. Vida, çok konuşuldu, çok gündem oldu. Dönem dönem espriler yaptık olayı sempatik hale getirmek için. Vida'ya Beşiktaş ailesine hoş geldin diyorum. Çok karakterli bir oyuncu aldık. Ben çok dar bir zamanda görüşmüştüm Vida ile. Bu süreç içerisinde çok teklif gitti. Türkiye'den çok geldi. Onun sözü ben Beşiktaş'a söz verdim orada oynayacağımdı. Ben sözünü değiştirmediği için başkan olarak teşekkür ederim. Biz her zaman transferlerde saha içinde olduğu kadar saha dışında da karakterli olmasına özen gösteriyoruz. 4.5 yıllık süreç başlayacak. Siyah-beyazın bu kadar yakıştığını görmemiştim. Hayırlı olsun diyorum Vida'ya" diye konuştu.

Hırvat savunma oyuncusu Vida ise, "Herkese merhabalar. Sayın başkanımıza transfer sürecinde gösterdiği ilgi için çok teşekkür ederim. Bütün transfer süresince Umut Güner çok ilgilendi, çok teşekkür ederim. Herkesten saygı gördüm. Sayın başkanımızın dediği gibi büyük bir camiaya, aileye geliyorum. 4.5 yıl burada sizlerle olacağım. Bütün çalışanların, taraftarların, sizlerin yeni yıllarını kutluyorum. Yeni yıl sağlık ve mutluluk getirsin" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- İmza töreninden görüntüler

- Fikret Orman'ın açıklamaları

- Vida'nın açıklamaları

HABER: OLGUCAN KALKAN - KAMERA: SERHAN TÜRK - FOTOĞRAF: CÜNEYT CENGİZ - İSTANBUL /

FOTOĞRAFLI