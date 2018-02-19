(ön haber) Bayern Münih Teknik Direktörü Heynckes: "Her rakip yolunuza taş koyabilir"

"Beşiktaş takım futbolunu iyi oynatan bir hocaya sahip. Beşiktaş üzerinde Şenol Güneş faktörü çok önemli"

Mats Hummels: "İkili mücadeleler sert geçecek. Buna da hazırız"

Bayern Münih Teknik Direktörü Jupp Heynckes ve futbolcusu Mats Hummels, yarın Beşiktaş ile oynayacakları UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında konuştular.

Alman savunma futbolcusu Mats Hummels, "İkili mücadeleler sert geçecek. Buna da yaptığımız idmanlarda kendimizi hazırladık. Bu seviyede ikili mücadelelerin sert geçeceğini biliyoruz" dedi.

Bayern Münih Teknik Direktörü Jupp Heynckes ise, Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş'ten övgüyle söz etti. Alman teknik adam, "Beşiktaş takım futbolunu iyi oynatan bir hocaya sahip. Futbol oynamasını bilen bir takım. Beşiktaş üzerinde Şenol Güneş faktörü çok önemli. Takım içindeki balans çok iyi. Tecrübeyle gruptan çıkmasını bildiler" ifadelerini kullandı.

Artık her maçın zorluğuna işaret eden Heynckes, "UEFA Şampiyonlar Ligi'nde favori çemberi daha çok genişledi. Burada her rakip yolunuza taş koyabilir" şeklinde temkinli konuştu.

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- Hummels'in açıklamaları

- Heynckes açıklama

HABER: Uğur DEMİRKIRDI - KAMERA: ALİ DANAŞ - MÜNİH /