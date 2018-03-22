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(Ön haber) A Milli Takım Teknik Direktörü Lucescu: "İyi bir yolda olduğumuzu düşünüyorum"

"Sürekli takımlarında oynayan Türk oyuncuları görmek kolay olmuyor" Okay Yokuşlu: "Kaliteli bir takıma sahibiz" ANTALYA,() A Milli Futbol Takımı'nın yarın İrlanda Cumhuriyeti ile oynayacağı müsabaka öncesi teknik direktör Mircea...

(Ön haber) A Milli Takım Teknik Direktörü Lucescu: "İyi bir yolda olduğumuzu düşünüyorum"

"Sürekli takımlarında oynayan Türk oyuncuları görmek kolay olmuyor"

Okay Yokuşlu: "Kaliteli bir takıma sahibiz"

ANTALYA,()

A Milli Futbol Takımı'nın yarın İrlanda Cumhuriyeti ile oynayacağı müsabaka öncesi teknik direktör Mircea Lucescu ve oyunculardan Okay Yokuşlu, basın mensuplarının karşısına çıktı.
Lucescu ve Okay'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

OKAY YOKUŞLU: "KALİTELİ BİR TAKIMA SAHİBİZ"

"Çok kaliteli bir ekibe sahibiz, kaliteli futbolcularımız var"

"Umarım, her şey çok güzel olacak"

"Dünya Kupası'nda olmamak üzücü fakat geçmişi değiştiremiyoruz, önümüze bakmalıyız"

MIRCEA LUCESCU: "SÜREKLİ TAKIMLARINDA OYNAYAN TÜRK OYUNCULARI GÖRMEK KOLAY OLMUYOR"

"Gençlerle beraber, iyi bir çekirdek oluşturmaya çalışıyoruz"

"Emre Mor bizimle olamıyor, kulüp doktorunun bize yolladığı bir rapor var, ateşi çok yüksekti"

"Kasım ayından bu yana oyuncuları görmedim, işim kolay değildi"

"50 maçtan fazla mücadele seyrettim, tüm oyuncuları izlemeye çalıştım"

"Sürekli takımlarında oynayan Türk oyuncuları görmek kolay olmuyor"

"İyi bir yolda olduğumuzu düşünüyorum, iyi bir oyuncu ekibim var"

"Türkiye'de herkes 10 numarada oynamak istiyor"

"Hakan, Milan'da çok iyi maçlar çıkarıyor"

"Yeni bir ekip kuruyoruz, gelecek yılları düşünerek hareket ediyoruz"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- Mircea Lucescu'nun açıklamaları
- Okay Yokuşlu'nun açıklamaları

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