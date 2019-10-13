(ÖN HABER) A Milli Futbol Takımı, yoğun güvenlik önlemleri altında Fransa'da

Serhan TÜRK - SAINT-DENIS (FRANSA) /

A Milli Futbol Takımı, 2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde yarın deplasmanda Fransa ile oynayacağı maç için bu ülkeye geldi.

Sabiha Gökçen Genel Havacılık Terminali'nden Fransa'ya giden Ay-yıldızlılar, geniş güvenlik önlemleri altında konaklayacakları otele yerleşti.

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GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Atlı polislerden görüntüler

- Güvenlik önlemlerinden detaylar

- Millilerin otobüsle otele gelişi

- Futbolculardan görüntüler

- Genel detaylar