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Omurilik felcine dikkat çekmek için yapılan WFL World Run'a Mirkelam desteği

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, () OMURİLİK felcine dikkat çekmek ve omurilik yaralanmalarının tedavisiyle ilgili yapılan bilimsel araştırmalara fon sağlamak amacıyla düzenlenen Wings For Life (WFL) World Run'da bu yıl pop şarkıcısı Mirkelam...

Omurilik felcine dikkat çekmek için yapılan WFL World Run'a Mirkelam desteği

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, ()

OMURİLİK felcine dikkat çekmek ve omurilik yaralanmalarının tedavisiyle ilgili yapılan bilimsel araştırmalara fon sağlamak amacıyla düzenlenen Wings For Life (WFL) World Run'da bu yıl pop şarkıcısı Mirkelam da yerini alacak. 12 ülkeyle birlikte aynı anda 6 Mayıs'ta İzmir'de start alacak koşunun tanıtımıyla ilgili Alsancak'ta düzenlenen basın toplantısına katılan Mirkelam, "1995 senesinden beri şarkılarımızla birlikte koşumuz devam ediyor. Ben de bu yıl sponsorumun takımında yer alıp şarkılar söyleyerek koşacağım. Organizasyonla ilgili bir de klip çekeceğiz. Amacımız farkındalık yaratmak ve daha çok sponsor çekebilmek. Herkesi bu koşuya davet ediyorum. Ne kadar insan katılırsa bizim için o kadar değerli olacak" dedi.

Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği Genel Başkanı Ramazan Baş, sığ suya balıklama atlama sonucunda omurilik felçlisi olduğunu söyleyerek, "Türkiye'de her yıl 2 bin 500, dünyada 250 bin kişi kazalar nedeniyle omurilik felçlisi oluyor. Dünyada 3 milyon omurilik felçlisi var. İnsanları kazalar konusunda bilinçlendirip önlemlerimizi almalıyız" diye konuştu. Trafik kazasında emniyet kemeri takmaması nedeniyle omurilik felçlisi olduğunu belirten Genel Başkan Yardımcısı Semra Çetinkaya ise "24 senedir umudumu kaybetmedim, tedavinin bir gün bulunacağına inanıyorum" dedi. Basın toplantısına İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Şube Müdürü Ganime Nalbantoğlu, Engelsiz İzmir Kongre Başkanı Doç. Dr. Levent Köstem, Avrupa Şampiyonu dağ koşucusu Ahmet Arslan ve Milli Triatlet Esra Nur Gökçek de katıldı. "Koşamayanlar için koşuyoruz" sloganıyla İzmir'de 3. kez düzenlenecek organizasyona 10 bin kişinin katılması bekleniyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Basın toplantısında genel detay görüntü
- Mirkelam'ın konuşması
- Ramazan Baş'ın konuşması
- Semra Çetinkaya'nın konuşması

HABER: Mustafa KÖPRÜLÜ - KAMERA: Tekin GÜRBULAK / İZMİR, ()

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