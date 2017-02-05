Ömer Toprak yeni sezonda Borussia Dortmund'ta (YENİDEN)

İstanbul,() - BAYER Leverkusen ve Borussia Dortmund kulüpleri Ömer Toprak'ın gelecek sezondan itibaren Borussia Dortmund'da forma giyeceğini açıkladılar.

Leverkusen'de savunmanın en önemli oyuncusu olan Milli futbolcu sezonu Bayer Leverkusen'de tamamlayıp Emre Mor'un da formasını giydiği Borussia Dortmund'ta yeni sezondan itibaren yer alacak.

Dortmund resmi sitesinden yapılan açıklamada 27 yaşındaki futbolcu ile gelecek sezondan başlamak üzere; 2021'e kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.

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