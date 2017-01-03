Ömer Şişmanoğlu'nun adalesinde zorlanma tespit edildi

İSTANBUL, () - BEŞİKTAŞ'ta sakatlığı bulunan Ömer Şişmanoğlu'nun sağ uyluk arka adalesinde zorlanma tespit edildiği açıklandı.
Siyah-beyazlı kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Ömer Şişmanoğlu'nun Antalya kampında dün akşam yapılan çalışma sonrası sağ uyluk arka adalesinde zorlanma olduğu tespit edildi. Futbolcumuzun tedavisine devam edilmektedir" ifadesi kullanıldı.
İSTANBUL, () - BEŞİKTAŞ'ta sakatlığı bulunan Ömer Şişmanoğlu'nun sağ uyluk arka adalesinde zorlanma tespit edildiği açıklandı.