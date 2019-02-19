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Ömer Onan'ın babası Utku Onan son yolculuğuna uğurlandı

OLGUCAN KALKAN / İSTANBUL,() - Türkiye Basketbol Federasyonu Genel Koordinatörü Ömer Onan'ın geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden babası Utku Onan, son yolcuğuna uğurlandı. Zincirlikuyu Mezarlığı'nda öğle namazına takiben kılınan...

Ömer Onan'ın babası Utku Onan son yolculuğuna uğurlandı

OLGUCAN KALKAN / İSTANBUL,() - Türkiye Basketbol Federasyonu Genel Koordinatörü Ömer Onan'ın geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden babası Utku Onan, son yolcuğuna uğurlandı.
Zincirlikuyu Mezarlığı'nda öğle namazına takiben kılınan cenaze namazına Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, A Milli Basketbol Takımı Başantrenörü Ufuk Sarıca, TBF Yönetim Kurulu üyeleri, Fenerbahçe Kulübü 2'nci Başkanı Semih Özsoy, Fenerbahçe Beko Takım Kaptanı Melih Mahmutoğlu, oyuncular Luigi Datome, Ahmet Düvelioğlu, Fenerbahçe Kulübü eski başkanı Aziz Yıldırım, eski yöneticilerden Şekip Mosturoğlu ile Mahmut Uslu, Medipol Başakşehirli futbolcular Emre Belözoğlu ve Arda Turan ile spor, sanat ve iş dünyasından birçok isim katıldı. Ömer Onan ve ailesi cenaze namazı öncesinde taziyeleri tek tek kabul etti. 
Utku Onan'ın naaşı kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda defnedildi.
 
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-Cenazenin gelişi
- Ömer Onan'ın taziyeleri kabulü
- Cenaze namazından görüntüler
- Aziz Yıldırım, Arda Turan, Emre Belözoğlu, Mahmut Uslu'nun bir araya gelişi, detaylar
- Cenaze töreninden detaylar

(FOTOĞRAFLI)

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