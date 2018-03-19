Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
CHP'li Tarhan'dan İran'da düşen uçakla ilgili soru önergesi
İran'da düşen uçakla ilgili soru...
Eski bakanlardan Hasan Celal Güzel, yaşamını yitirdi
Eski bakanlardan Hasan Celal Güzel,...
Dolar 3.93 lirayı aştı, euro 4.82 lira düzeyinde
Dolar 3.93 lirayı aştı, euro...
İstanbul'da sağanak yağmur etkili oluyor
İstanbul'da sağanak yağmur etkili oluyor

Olympique Lyon, UEFA Disiplin Kurulu'na sevk edildi

Lyon'un kaderi 31 Mayıs'ta belli olacak İSTANBUL,() UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında CSKA Moskova'ya kendi sahasında 3-2 mağlup olarak turnuvaya veda eden Olympique Lyon'a bir kötü haber de UEFA'dan geldi. Fransız ekibi,...

Olympique Lyon, UEFA Disiplin Kurulu'na sevk edildi

Lyon'un kaderi 31 Mayıs'ta belli olacak

İSTANBUL,()

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında CSKA Moskova'ya kendi sahasında 3-2 mağlup olarak turnuvaya veda eden Olympique Lyon'a bir kötü haber de UEFA'dan geldi.
Fransız ekibi, CSKA Moskova ile oynanan rövanş maçında; ırkçı davranışlarda bulunma, merdiven boşluklarının boş tutulmaması, taraftar olayları ve sahaya yabancı madde ile meşale atılması gerekçeleriyle UEFA Disiplin Kurulu'na sevk edildi.
UEFA'nın; Beşiktaş ile 13 Nisan 2017'de Park Olympique Lyonnais'de oynadıkları müsabakada taraftarlarının neden olduğu olaylardan ötürü UEFA tarafından 2 yıl ertelemeli 1 yıl men cezası bulunan Lyon Kulübü'ne ne ceza vereceği büyük merak konusu.
UEFA Disiplin Kurulu kararını 31 Mayıs'ta açıklayacak.
Öte yandan bir diğer Fransız ekibi Marsilya, İspanya temsilcisi Athletic Bilbao ile UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında deplasmanda oynadıkları maçta taraftarlarının sahaya meşale atması ve taraftar olayları sebebiyle UEFA Disiplin Kurulu'na sevk edildi. Marsilya'nın kaderi de 31 Mayıs'ta belli olacak.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314