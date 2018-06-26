Olympiakos'ta Sfairopoulos ile yollar ayrıldı

Başantrenörlük görevi için ilk aday Blatt

İSTANBUL,()

Olympiakos Basketbol Takımı'nda başantrenör Ioannis Sfairopoulos dönemi sona erdi.

Yunanistan Ligi ekiplerinden Olympiakos, Yunan başantrenör Ioannis Sfairopoulos ile yolların ayrıldığını açıkladı. 2014 yılında Yunan ekibinin başına geçen 51 yaşındaki başantrenör, takımını 2 kez THY Avrupa Ligi finaline taşırken, 2 defa da Yunanistan Ligi şampiyonluğu yaşadı.

İLK ADAY BLATT

Olympiakos yönetimi Ioannis Sfairopoulos ile yolların ayrılmasının ardından yeni başantrenör arayışlarına başlarken, listenin başında Darüşşafaka Basketbol ile 2 sezonun ardından yollarını ayıran David Blatt bulunuyor. Blatt, Darüşşafaka'nın başındaki ilk senesinde takımını THY Avrupa Ligi'nde son 8'e taşırken, geçen sezon ise ULEB Avrupa Kupası şampiyonluğu yaşamıştı.

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